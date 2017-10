Nachwuchsrennfahrer geben Gas Die meisten Formel-1-Fahrer haben ihre ersten Motorsporterfahrungen in einem Kart gemacht. Wer zurzeit bei den Jugendlichen in Deutschland in verschiedenen Altersklassen die oder der Schnellste ist, wird am Wochenende in Kuppenheim ermittelt. Auf dem Motoballplatz des MSC Puma in Kuppenheim finden am Samstag und Sonntag die Endläufe zum ADAC-Kartslalom-Cup 2017 statt. Die kleinen Fahrzeuge sind der ideale Einstieg für eine Karriere im Rennsport. Aber auch für den alltäglichen Umgang mit einem motorisierten Fahrzeug mit vier Rädern bieten sie eine gute Grundlage. Die Beherrschung eines Fahrzeuges, Übersicht und Reaktionsschnelligkeit sind Dinge, die im Straßenverkehr oft wichtig sein können. Daher ist der Kartslalom bereits für Kinder ab acht Jahren eine gute Gelegenheit, diese Eigenschaften zu erlernen. Zu Beginn steht dabei nicht das Tempo im Vordergrund, sondern die sichere Beherrschung des Sportgeräts. Auf einem großen befestigten Platz wird mit kleinen rotweißgestreiften Plastikkegeln (Pylone) eine Bahn markiert, auf der mit viel Geschick Tore, enge Gassen und Kreisel fehlerfrei durchfahren werden müssen. Für das Verschieben oder Umwerfen gibt es Strafpunkte. Im Verlauf der Trainingseinheiten wird dann begonnen, den Parcours in möglichst kurzer Zeit zu bewältigen. In den Ausbildungseinheiten wird aber auch großer Wert auf gegenseitige Rücksichtnahme gelegt. Bei über das Jahr verteilten Wettbewerben können die Fortgeschrittenen dann ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Eine Strecke zwischen 350 und 500 Metern wird mit einem rundum mit Anprallkästen ausgestatteten Kart - angetrieben von einem Viertaktmotor mit 6,5 PS - möglichst schnell in zwei Wertungsläufen durchfahren. Die Besten aus den Wettbewerben treffen dann in den Endläufen aufeinander. Sie bekommen ein jeweils identisches Kart zur Verfügung gestellt, das sie mit ihren eigenen Sitzschalen und Pedalverlängerungen individuell einstellen können. Nach einem Trainingslauf und zwei Wertungsläufen stehen dann die Siegerinnen oder Sieger in fünf Altersklassen von acht bis 18 Jahren fest. Die ersten Starts sind am Samstag und Sonntag jeweils um 9 Uhr. Eine Woche später werden auf dem Motoballplatz in der Eichetstraße die beiden Endspiele um die deutsche Meisterschaft der Motoballjugend (Puma Kuppenheim gegen MSC Philippsburg) und der Bundesliga (Puma Kuppenheim - MSC Ubstadt-Weiher) ausgetragen. Das Jugendspiel beginnt um 13:30 Uhr, das Finale um den Meister in der Bundesliga wird um 17:30 Uhr angepfiffen. Veranstalter ist der MSC Comet Durmersheim. (hap)

