"Es ist nie mehr so wie vor dem Sieg"

Diesen Samstag geht es wieder rund rund um das Städtchen Kona auf der Pazifikinsel Hawaii. Die besten Triathleten der Welt kämpfen dann über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren und einen Marathon um den Titel des Ironman-Weltmeisters. Der Ironman Hawaii ist das legendärste Rennen, dass diese Sportart zu bieten hat, dort zu gewinnen der größte Sieg. Am 18. Oktober 1997 ist Thomas Hellriegel aus Büchenau das als erstem Deutschen gelungen. Damals als junger Reporter vor Ort dabei war BT-Redakteur Frank Ketterer. 20 Jahre später haben sich die beiden für dieses Interview getroffen. BT: Herr Hellriegel, wie lebt es sich als Triathlon-Legende? Thomas Hellriegel: Eigentlich ganz gut. Ich lebe mit dem Vorteil, durch den Sport eine gewisse Unabhängigkeit erreicht zu haben. Ich bin zwar nicht reich und vermögend, aber ich muss mir finanziell zumindest keine Sorgen machen. Diese Freiheit genieße ich total. Das ist ein Glücksfall. Interview BT: Der Tag, an dem Sie zur Legende geworden sind, liegt mittlerweile 20 Jahre zurück. An welchen Moment an diesem wunderbaren 18. Oktober des Jahres 1997 erinnern Sie sich noch ganz besonders? Hellriegel: Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass das große Glücksgefühl erst auf der Zielgeraden aufgekommen ist. Durch den Rennverlauf in den beiden Vorjahren, in denen ich ja jeweils kurz vor dem Zielstrich noch eingeholt wurde, war da einfach ein Restzweifel im Kopf. Deshalb hatte ich '97 bis wirklich kurz vor dem Ende Schiss, dass wieder etwas passiert. Sicher war ich mir erst, als ich bereits unten auf der Palani Road war und nur noch ein paar hundert Meter vor mir lagen. Ab da konnte ich das Rennen dann auch richtig genießen. Ab da war mir klar: Okay, da passiert nichts mehr. Ich hab das Ding im Sack. BT: Was war das für ein Gefühl? Hellriegel: Einerseits bist du total erschöpft - und andererseits total glücklich und zufrieden. Selbst bei der Fahne, die man mir ein paar hundert Meter vor dem Ziel gegeben hat, habe ich gedacht: Oh Gott, die ist viel zu schwer. Wenn du die jetzt ins Ziel schleppen musst, kommt der Jürgen (Zäck/Anmerkung der Redaktion) doch noch ran und du verlierst wieder. Für Außenstehende klingt das vielleicht verrückt, aber so denkt man in dem Moment: Es darf auf keinen Fall noch etwas schiefgehen. Erst kurz vor dem Ziel waren diese Gedanken weg und der Weg frei für die puren Glücksgefühle. Das ist dann schon der helle Wahnsinn. Da fällt alles von dir ab. BT: In den beiden Jahren zuvor lagen Sie nach dem Radfahren jeweils klar in Führung und sind dann beim Marathon jeweils kurz vor dem Ziel noch abgefangen und Zweiter geworden. 1995 war es der große Mark Allen, 1996 der Belgier Luc van Lierde, der Ihnen den Sieg vor der Nase weggeschnappt hat. Wie sehr hat das genagt? Hellriegel: 1995 war ich gar nicht so unzufrieden. Es war schließlich mein erster Start auf Hawaii - und ich bin gleich Zweiter geworden. Im zweiten Jahr war das anders. Da hat mich das schon geärgert. Es war ein sehr, sehr gutes Rennen von mir. Ich war in Super-Form, bin Radrekord gefahren, noch 2:46 Stunden gelaufen und mit 8:06 Stunden ins Ziel gekommen. Damit noch kassiert zu werden, das tat schon weh. Zumal ich nicht wusste, was ich noch mehr und besser hätte machen können. Da war nicht mehr viel Spielraum. BT: Wie sehr war dieses zweimalige Scheitern zusätzliche Motivation beim dritten Versuch? Hellriegel: Ordentlich und viel trainiert habe ich ja schon immer. Durch die Erfahrungen '95 und '96 habe ich aber in der Tat angefangen, das ganze Drumherum zu optimieren, beispielsweise durch die Zusammenarbeit mit einem Ernährungsberater. Ich habe einfach versucht, aus allen Ecken noch etwas herauszukratzen. Es haben mir ja immer nur rund zwei Minuten zum Sieg gefehlt - und ich habe übers ganze Jahr gedacht: Zwei Minuten müssen doch irgendwo zu finden sein. Das ist ja nicht viel bei einem Acht-Stunden-Rennen. BT: Sie sind 1997 mit einem Körperfettanteil von unter sechs Prozent ins Rennen gegangen. Wie sehr war das eine Gratwanderung an den eigenen körperlichen Grenzen? Hellriegel: '97 hat es gerade noch so gepasst. Das Jahr darauf - ich habe es ja noch weiter geführt - ist es hingegen gar nicht gut gelaufen. Da war der Körper schon viel zu sehr über dem Limit, wie nicht zuletzt mein achter Platz 1998 auf Hawaii belegt. Mein Körper war da schon viel zu ausgemergelt für mehr. BT: Ihr Leben bestand damals mehr oder weniger aus Training, Essen und Schlafen. Wie blicken Sie heute darauf zurück? Hellriegel: Wenn man zwei Mal Zweiter war, will man das Ding auch gewinnen. Ich habe ja gesehen, dass es prinzipiell möglich ist. Das hat mich extrem angestachelt. Da macht man dann auch mal Dinge, die zumindest im Rückblick vielleicht verrückt erscheinen. BT: Was war letztendlich der Schlüssel zum Sieg? Gibt es überhaupt einen solchen? Hellriegel: Es sind jedes Jahr vier, fünf Athleten da, die prinzipiell gewinnen können. Vom Niveau her geben die sich nicht viel. Am Ende aber gewinnt der, der es am meisten will. '97 hätte man mir schon einen Arm oder ein Bein abhacken müssen, damit ich auf dem Highway mal stehen bleibe. Wegen Blasen oder blutiger Füßen hätte ich das nie getan. Ich denke, man muss so drauf sein an diesem Tag. Denn am Ende wird es so oder so fies. Da muss man durch wollen. In aller und auch in letzter Konsequenz. BT: Wie hat der Sieg Ihr Leben verändert? Hellriegel: Eigentlich gar nicht so sehr... BT: Der FAZ haben Sie allerdings mal gesagt: "Nichts ist danach wie vorher." Hellriegel: Ja, ja. Aber das hat sich eher aufs Training bezogen. "Körperlich war ich auch danach topfit" BT: Inwiefern? Hellriegel: Danach denkst du unwillkürlich: "Ich hab's geschafft. Ich hab das Ding gewonnen." Du trainierst danach zwar auch hart - aber nicht so hart wie im Winter '97. Da konnte es im Trainingslager auf Lanzarote stürmen und regnen, wie es wollte - ich habe mein Programm trotzdem durchgezogen. Immer. Jeden Tag. Das verändert sich. Es ist nie mehr so wie vor dem Sieg. Klar wollte ich auch ein zweites Mal gewinnen, aber nicht mehr so sehr wie vor dem ersten Sieg. BT: Wie haben Sie sich persönlich durch den Sieg verändert? Hellriegel: Ich denke, kaum. Ich wohne ja nach wie vor auf dem Dorf. Die Leute kannten mich schon vor dem Sieg. Das erdet. Und das ist auch gut so. BT: Wann ist Ihnen klar geworden, dass Ihr Sieg eine historische Dimension hat, nämlich die, der erste deutsche Hawaii-Champion zu sein? Hellriegel: Im Rennen selbst denkt man an so etwas überhaupt nicht. Hinterher wird man nicht zuletzt auch von den Medien darauf angesprochen. Eine zusätzliche Motivation aber war das für mich nie. Ich wollte einfach gewinnen. BT: Auch in den Folgejahren waren Sie Stammgast auf dem Hawaii-Siegerpodest. Mehr als Platz 3 im Jahr 2001 ist allerdings nicht mehr herausgesprungen. Warum? Hellriegel: Schwer zu sagen. Körperlich war ich auch danach topfit. Vielleicht ist es auch eine Typfrage. Typen wie Frodo (Jan Frodeno/Anmerkung der Redaktion) oder Mark Allen wollen offensichtlich immer mehr und mehr und noch mehr. Ich hingegen wollte auf Hawaii nach wie vor gut sein, aber es war eben nicht mehr so wie vor '97. BT: Wie sehr hat sich der Ironman Hawaii in den letzten 20 Jahren verändert? Hellriegel: Das Drumherum ist deutlich mehr und größer geworden. Aber was das Rennen an sich anbelangt, hat sich, bis auf die Streckenführung, wenig verändert: Es ist heiß und windig - und du bist ganz allein da draußen. Das sieht man auch daran, dass die Zeiten überall deutlich schneller geworden sind, nur nicht auf Hawaii. BT: Wie sehr hat sich der Triathlon in seiner Gesamtheit verändert? Hellriegel: Gerade in der Spitze ist er deutlich professioneller geworden. Jungs wie Frodo oder Sebi (Sebastian Kienle/Anmerkung der Redaktion) haben heute längst ihren eigenen Physio und Mechaniker. Das hatten wir nicht. Wir mussten noch erklären, was Triathlon überhaupt ist und wir nicht die mit dem Gewehr auf dem Rücken sind. Heute ist Triathlon eine etablierte Sportart und in der Spitze sehr professionell. Man ist als Triathlet in Deutschland mittlerweile ein anerkannter Sportler. BT: Herr Hellriegel, einige Ihrer Mitstreiter von einst wurden wegen Dopings gesperrt oder gerieten zumindest in den Verdacht, gedopt zu haben. Wie virulent war das Problem zu jener Zeit, die ja auch die Hochzeit des Rad-Teams Telekom war? Hellriegel: Ich habe immer versucht, mich auf mich und mein Training zu konzentrieren. Klar gab es immer mal wieder Gerüchte, aber was willst du dagegen machen? Wenn du mit dem Gedanken durch die Welt rennst, dass der und der Konkurrent unter Umständen dopen könnte, machst du dich ja nur selbst verrückt. Als Sportler habe ich keine Mittel, etwas dagegen zu tun. Ich kann nur für mich sagen: Ich bin im Testsystem. Ich werde regelmäßig getestet. Anfangs war das sogar freiwillig, weil nur die Kurzstreckler im offiziellen NADA-Testpool waren. Mehr kann man als Sportler nicht machen. BT: Wie dopingbelastet ist der Triathlonsport heute? Hellriegel: Das ist schwer abzuschätzen. Fakt ist: Das Kontrollnetz ist deutlich dichter geworden. Da zu dopen, wäre fast schon Russisches Roulette. BT: Triathlon ist nach wie vor ein großer Bestandteil in Ihrem Leben. Würden Sie sich noch immer als Triathlon-Profi bezeichnen? Hellriegel: Oh je, schwer zu sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich meinen Status bezeichnen soll. Ich arbeite ja auch ein bisschen als Trainer, zum einen in Triathlon-Camps, zum anderen als Schwimmcoach in Karlsruhe. Aber ich würde das jetzt nicht unbedingt als meinen Beruf angeben. "Nationalpark-Ranger wäre mein Traumjob" BT: Wer Ihnen beispielsweise auf Facebook folgt, weiß, dass Sie zumindest im Frühjahr meist in irgendwelchen Trainingslagern anzutreffen sind. Wie sieht Ihr wöchentliches Trainingspensum aktuell aus? Hellriegel: Ja gut, in den Camps trainiere ich noch relativ viel. Ich empfinde es einfach nach wie vor als Privileg, schon im Januar in kurzen Hosen Rad fahren zu können. Dieses Privileg will ich auch nutzen - und deshalb trainiere ich da fast so viel wie früher. Über den Sommer zu Hause ist es dann aber schon deutlich weniger als früher. Da arbeite ich auch mal lieber einen Tag im Garten oder kümmere mich um meine Schildkröten und meine Kakteen als mich aufs Rad zu setzen. Früher hätte ich mir nicht erlaubt, mitten in der Saison mal einen Tag nicht zu trainieren. Heute ist das okay. BT: Ihr letzter Langstrecken-Start war letztes Jahr in Roth. Hellriegel: Ja. Und es war wieder ziemlich kalt und ich bin nicht ins Ziel gekommen. BT: Das heißt aber dennoch, dass Sie den ein oder anderen Start auf der Langstrecke immer noch im Kopf haben? Hellriegel: Ja, durchaus. BT: Ein Ironman ist immer Schinderei. Warum wollen Sie sich das immer noch antun? Was ist der Spaßfaktor, wenn man weiß, dass man vor ein paar Jahren um den Sieg gekämpft hätte und es jetzt nur noch um einen Platz zwischen 15 und 20 geht? Hellriegel: Es geht einfach darum, zu zeigen, dass ich auch noch da bin und immer noch eine gewisse Fitness habe. Und ein gewisser Nervenkitzel ist es natürlich auch, ab und an mal wieder an der Startlinie zu stehen und auf den Startschuss zu warten. "Training hat sich gar nicht so viel verändert" BT: Welcher feste Beruf würde Sie nach all den Jahren im Triathlon reizen? 46 Jahre sind schließlich noch arg früh für die Rente. Hellriegel: Ranger im Nationalpark Schwarzwald. Das wäre mein Traumjob. Im Triathlon kenne ich mich ja schon ganz gut aus. Aber über Reptilien und Amphibien weiß ich so richtig Bescheid. Da weiß ich mehr als in jedem Buch steht. Wenn ich 'ne Kaulquappe sehe, kann ich dir sofort sagen, was für ein Frosch daraus wird. BT: Wie viele Schildkröten tummeln sich in Ihrem Garten samt Teich? Hellriegel: Acht. Es macht mir total Spaß, mich um sie zu kümmern. Und es ist auch eine sinnvolle Aufgabe, eben weil es nicht zuletzt um den Erhalt bestimmter Arten geht. Es geht darum, die Dinge, also die Natur, im Gleichgewicht zu halten, in der Balance. Das fängt in meinem Teich schon an: Wenn meine Sumpfschildkröten Nachwuchs bekommen, sind dann zehn Schildkröten drin. Da wird's unter Umständen knapp für die Molche. BT: Zurück zum Triathlon: Was kann die Generation Frodeno/Kienle, was die Hellriegels, Leders und Zäcks nicht konnten? Was unterscheidet die Jungs heute von euch damals? Hellriegel: Die meisten Jungs von heute haben eine solidere Grundausbildung, gerade bei Frodo ist das so. In meiner Generation gab es hingegen viele Quereinsteiger. Ich selbst bin erst mit 18 zum Triathlon gekommen. Das ist heute anders. Die Jungs heute haben das von der Pike auf gelernt. Im Training wiederum hat sich gar nicht so viel geändert. Die machen schon ähnliche Dinge wie wir früher. BT: Ist das letztendlich auch der Grund, warum Sie mit Ihrer Hawaii-Bestzeit von 8:06 Stunden, aufgestellt 1996, auch heute noch um den Sieg mitkämpfen könnten? Hellriegel: Die 8:06 von damals hätten bisher immer locker für's Podium gereicht - selbst auf der alten, schwereren Strecke. BT: Nocheinmal in Kona starten - wäre das eher ein Traum oder doch eher ein Albtraum für Sie? Hellriegel: Weder noch. Das Thema ist einfach durch.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



München

Müller stellt sein Ego zurück München (dpa) - Weltmeister Thomas Müller (Foto: AFP) will seine eigene unbefriedigende Situation vorerst hinter den Erfolg des FC Bayern zurückstellen. "Aktuell haben wir schon genug Unruhe. Wir sollten uns, wie Robben schon sagte, auf die Dinge auf dem Platz konzentrieren." » Weitersagen (dpa) - Weltmeister Thomas Müller (Foto: AFP) will seine eigene unbefriedigende Situation vorerst hinter den Erfolg des FC Bayern zurückstellen. "Aktuell haben wir schon genug Unruhe. Wir sollten uns, wie Robben schon sagte, auf die Dinge auf dem Platz konzentrieren." » - Mehr Hoffenheim

Premiere für TSG Hoffenheim Hoffenheim (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim empfängt am heutigen Donnerstag bei seiner Europa-League-Premiere Sporting Braga aus Portugal. Vor der Partie bestimmt jedoch Trainer Julian Nagelsmanns Flirt mit dem FC Bayern München die Schlagzeilen (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim empfängt am heutigen Donnerstag bei seiner Europa-League-Premiere Sporting Braga aus Portugal. Vor der Partie bestimmt jedoch Trainer Julian Nagelsmanns Flirt mit dem FC Bayern München die Schlagzeilen (Foto: dpa). » - Mehr Kiel

Löwen treffen auf Zebras Kiel (red) - Showdown an der Förde: Im Gigantenduell der Handball-Bundesliga treffen an diesem Mittwoch Rekordmeister THW Kiel und Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen (Foto: dpa) aufeinander. "Die Jungs sind heiß und voll fokussiert", sagte Löwen-Coach Nikolaj Jacobsen. » Weitersagen (red) - Showdown an der Förde: Im Gigantenduell der Handball-Bundesliga treffen an diesem Mittwoch Rekordmeister THW Kiel und Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen (Foto: dpa) aufeinander. "Die Jungs sind heiß und voll fokussiert", sagte Löwen-Coach Nikolaj Jacobsen. » - Mehr