Die Köpfe sind wieder frei

Fußball spielt sich im Kopf ab. Größtenteils. Besonders bei Misserfolgen. Dann nämlich, setzt das Nachdenken ein, Aktionen werden hinterfragt, die Angst vor Fehlern wächst. Befreites Aufspielen? Fehlanzeige. Was einst so leicht gelang, misslingt. Auch vor der jungen Truppe des Fußball-Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim machte das Phänomen in den vergangenen Wochen nicht halt. Sieben sieglose Spiele schleppte das Team von Trainer Matthias Frieböse den gedanklichen Rucksack in der Liga mit sich herum - bis zum 5:1-Kantersieg am vergangenen Samstag beim FC Singen.

Auch davor zeigten die Wörtelkicker bereits ansteigende Form, holten ein überaus achtbares Remis beim hochgehandelten Offenburger FV (3:3) und erreichten im südbadischen Verbandspokal nach einem 3:2-Erfolg bei Ligakonkurrent FC Auggen das Viertelfinale. Was fehlte, war der Brustlöser in der Liga. Dieser gelang auf beeindruckende Weise. "Wir sind kompakt gestanden, haben gute Ballgewinne gehabt und unser Umschaltspiel war in Singen richtig gut", freut sich Frieböse über den eminent wichtigen dreifachen Punktgewinn, wenngleich er hervorhebt: "Der wirkliche Knackpunkt war bereits das Unentschieden gegen den Offenburger FV. Meine Jungs haben gesehen, dass sie, wenn sie ans Limit gehen, mit einer Top-Mannschaft der Liga mithalten können. Trotzdem sind wir noch Drittletzter und müssen in den nächsten Spielen punkten."

Nun wartet morgen im Wörtel mit dem SC Lahr eine unbequeme Mannschaft auf den SV 08. Mit sieben Gegentoren in zehn Spielen hat der Rangdritte zusammen mit Tabellenführer Linx die beste Abwehr vorzuweisen und in der Offensive sorgen feine Kicker wie Martin Weschle, Janosch Bologna und Hakan Ilhan für reichlich Gefahr. Eine bemerkenswerte Kostprobe ihrer Stärke bekam der diesjährige DFB-Pokalteilnehmer Rielasingen-Arlen am vergangenen Wochenende beim 1:5 zu spüren.

"Die werden mit ordentlich Selbstbewusstsein zu uns fahren. Wir werden sicherlich keine 80 Prozent Ballbesitz haben, müssen stabil stehen und an die vergangenen Leistungen anknüpfen", so der 08-Trainer. Hinter dem Einsatz von Denis Kolasinac (Schulterverletzung) steht noch ein Fragezeichen.

Doch das Selbstbewusstsein ist ins Wörtel zurückgekehrt. Dann, so ist das im Fußball, erscheinen auch schwerste Dinge wieder kinderleicht. Auch gegen einen so starken Gegner wie den SC Lahr.