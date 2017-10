Luft "heiß" auf seinen Horrorgegner

Hubert Luft muss gar nicht lange überlegen, die Erinnerung nagt immer noch am Selbstverständnis. "Ich weiß gar nicht, ob ich gegen den jemals gewonnen habe, seit er Trainer ist", entfährt es dem erfahrenen Übungsleiter des Rastatter SC/DJK, wenn er auf Florian Huber angesprochen wird. Und der ist bekanntlich nicht nur Trainer des Lokalrivalen Rot-Weiß Elchesheim, nein, er ist sogar Spielertrainer dort und könnte an der Fortsetzung von Lufts Horrorbilanz weiter aktiv mitwirken.

Wobei man wissen muss: Die beiden verstehen sich gut, werden sich nach den 90 umkämpften Derbyminuten wohl auch ein Bierchen zusammen gönnen. Vor mehr als zehn Jahren hatte Luft als Kuppenheimer A-Jugendtrainer Huber unter seinen Fittichen. Und war von ihm ziemlich begeistert: "Ein ganz starker Junge."

An Hubers Individualkönnen und Führungsqualitäten hat sich nichts verändert, und obwohl er nach diversen Verletzungsproblemen noch nicht hundertprozentig fit ist, wird er das Duell gewiss nicht von der Seitenlinie beobachten. "In Hausach habe ich erstmals wieder über 90 Minuten mitgemacht, ich werde mein Bestes geben und mit der Mannschaft maximalen Widerstand leisten." Obwohl seine Erfolgsbilanz gegen den RSC/DJK prima ist ("Die Fakten lassen sich nicht bestreiten"), weiß die Rot-Weiß-Leaderfigur allerdings nur zu gut, was da auf ihn selbst und seine Kollegen zukommen wird. "Eine starke Mannschaft, die sind in wirklich guter Form."

Die Zahlen sprechen da tatsächlich eine deutliche Sprache. Mittlerweile liegt Rastatt nur noch zwei Zähler hinter dem Zweiten Oppenau. "Alles hängt am seidenen Faden, es darf bei uns personell nicht viel passieren. Aber nachdem fast alle Jungs zurückgekehrt sind, sieht es natürlich auch mit dem Trainingsbetrieb viel besser aus. Das merke ich", sagt Luft, der angesichts der persönlichen Horrorbilanz gegen die Rot-Weißen voller Adrenalin ist. "Die Jungs brennen darauf, ich auch. Das Derby war auch gleich das Thema nach unserem blitzsauberen Heimsieg gegen Oberharmersbach."

Der RSC/DJK sollte zudem darauf achten, dass es nicht nur einen Huber gibt. Der jüngere Sven würde sich auch gerne mit einem weiteren Derby-Erfolgserlebnis vor seinem baldigen Trip ins ferne Australien verabschieden.