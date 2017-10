Ludwig will sich "oben festbeißen"

Es gibt Tage, an denen läuft es einfach nicht. Einen derartigen haben die Oberliga-Handballer des TVS Baden-Baden vor genau einer Woche erwischt: Lange, beschwerliche Anreise über die verstopfte A 8 plus Gegurke über die Landstraße nach Schwäbisch Gmünd, 27:29-Niederlage gegen den dortigen TSB, gerissene Auswärtsserie nach bisher fünf Punkten in der Fremde. Trotz des unschönen Freitagabends war Ralf Ludwig nur kurz angefressen: "So Tage gibt es manchmal", sagte der TVS-Trainer lapidar und konnte die Niederlage daher "recht schnell abhaken".

Das liegt vielleicht daran, dass die Sandweierer mit sieben Pluspunkten nach sechs Spielen durchaus im Soll sind. Sollte morgen im Heimspiel gegen den TSV Blaustein weitere zwei Zähler folgen, "wären wir mehr als im Soll", so Ludwig.

Der Verweis auf die insgesamt gute Tabellensituation - der TVS rangiert derzeit auf Platz vier - bedeutet aber nicht, dass sich der Coach nicht eingehend mit dem Spiel gegen den TSB auseinandergesetzt, die Gründe für das Scheitern aufgearbeitet hat. Ludwig: "Wir haben zum falschen Zeitpunkt die falschen Entscheidungen und gerade in der ersten und zweiten Phase unnötig Bälle weggeworfen." Just zu dem Zeitpunkt, als der TVS drauf und dran war, das Spiel zu seinen Gunsten umzubiegen.

Ein weiterer Aspekt waren freilich auch die verletzungsbedingten Ausfälle von Kapitän Franz Henke, Rückraum-Shooter Jonas Schuster sowie das Fehlen von Luca Hable als Alternative auf der Spielmacherposition. Und zu allem kam noch folgender fataler Umstand: "Wir haben einfach schlecht Handball gespielt", wie Ludwig schonungslos kundtat.

Da nun die Anreise in die heimische Rheintalhalle deutlich weniger Mühe bereitet, die drei genannten Spieler sowie David Fritz aber weiter ausfallen, wird es gegen Blaustein in erster Linie darauf ankommen, wieder besser Handball zu spielen. Ludwig ist davon "100 prozentig überzeugt". Schließlich will er sich mit seinem Team mit zwei Punkten gegen den Rangfünften endgültig in der oberen Tabellenregion "festbeißen". Zudem würde alles andere als ein Heimsieg den prächtigen Saisonauftakt kaputtmachen.

Darüber ist sich auch Ludwig im Klaren, will an eine Niederlage verständlicherweise aber keinen Gedanken verschwenden. Vielmehr zerbricht er sich seit Tagen den Kopf, wie er den Gegner knacken kann. Eine etwas offensivere Abwehrvariante soll es auf jeden Fall sein, um die Kreise von Steffen Spiß und Patrick Rapp auf den Halbpositionen zu stören. Und auch mit der eigenen Lage auf halbrechts musste Ludwig sich angesichts der langen Ausfälle von Henke und Schuster beschäftigen. Das Ergebnis: Christian Fritz, Niklas Jolibois und nach starker Trainingsleistung auch Sebastian Wichmann dürften dort zum Einsatz kommen. Marvin Schulz soll derweil noch eins weiter rechts wirbeln. Insbesondere hofft Ludwig aber auf Simon Bornhäußer und "seinen unbändigen Siegeswillen, mit dem er das ganze Team mitreißen kann". Sollte dies passieren, wäre der Samstag gerettet.