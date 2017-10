Kellerduell statt Spitzenspiel

Vor dieser Saison, so jedenfalls sagt es KSC-Innenverteidiger David Pisot, habe man gedacht, wenn der Karlsruher SC SC gegen die Würzburger Kickers spielt, dann sei dies das Aufeinandertreffen des Tabellenersten gegen den Zweiten, bestenfalls den Rang-Dritten. Nun aber, vor dem zwöften Spieltag der 3. Liga, muss man das Duell der beiden Zweitliga-Absteiger fast schon als "Kellerduell" bezeichnen. Denn konkret trifft heute Nachmittag (14 Uhr) der Rang-14. aus Baden auf den Rang-17. aus dem Frankenland. Etwas Besonderes ist die Auseinandersetzung für Pisot dennoch, schließlich ist es sein letztjähriger Verein, der da im Wildpark gastiert. Irgendwelche Sentimentalitäten aber will sich der ehemalige U19-Nationalspieler nicht leisten. "Es geht nur um drei Punkte. Alles andere ist egal", sagt er.

Immerhin: Der KSC ist zu Hause in dieser Spielzeit noch ungeschlagen und möchte dies natürlich auch bleiben. Allerdings nicht mit dem vierten Unentschieden der Saison, sondern mit dem vierten Sieg. Cheftrainer Alois Schwartz mahnt jedoch zur Vorsicht: "Würzburg hat acht seiner zehn Punkt auswärts geholt." Außerdem befinden sich die Kickers, was den Trainer anbelangt, in einer Art Schwebezustand, was sie unter Umständen noch gefährlicher und unberechenbarer machen könnte. Denn Stephan Schmidt wurde nach der 0:2-Heimniederlage gegen Unterhaching am 2. Oktober entlassen. Und am Tag darauf, unter der Regie von Co-Trainer Michael Schiele, schied der FWK im bayerischen Pokal beim Regionalligisten 1860 Rosenheim im Elfmeterschießen aus (4:5). Trotzdem wird Schiele aller Voraussicht nach auch heute auf der Bank der Unterfranken sitzen.

Von solchen Nebengeräuschen bei seinen Gästen soll und will sich der KSC indes nicht ablenken lassen. "Wir hatten Spiele mit 30 guten Minuten. Wir hatten Spiele mit 60 guten Minuten", sagt Trainer Alois Schwartz. Und er fordert: "Jetzt brauchen wir Spiele mit 90 guten Minuten." Deshalb habe er in den zurückliegenden Übungseinheiten schwerpunktmäßig an den Automatismen gearbeitet. Das Trainingsniveau in dieser Woche sei gut gewesen, berichtet prompt David Pisot, ebenso die Stimmung in der Mannschaft.

Die muss weiterhin den Ausfall von Kapitän Kai Bülow (Schambeinentzündung), Andreas Hofmann (OP an der Kniescheibe) und Oguzhan Aydogan (Meniskus-OP) kompensieren. Marcel Mehlem hat nach einer leichten Oberschenkelzerrung am Mittwoch das Mannschaftstraining wiederaufgenommen. Ob er am Samstag schon wieder einsatzfähig ist, bleibt abzuwarten. Sicher zu Verfügung steht hingegen Marc Lorenz. Er ist nach seiner Roten Karte beim 3:1-Sieg des KSC beim FC Nöttingen im Viertelfinale des Badischen Vereinspokals lediglich im bfv-Pokal gesperrt.