TSO-Reserve vor Topspiel

Die Aufsteiger Sinzheim II (bei der SG Ohlsbach/Elgersweier) und die HSG Hardt (in Altenheim) müssen auswärts ran, die Panthers Gaggenau wollen sich gegen die SG Freudenstadt/Baiersbronn zum ersten Saisonsieg werfen. Rastatt/Niederbühl und MuKu II haben an diesem Wochenende spielfrei.

"Topspiel, das hört sich gut, und das nehmen wir auch gerne mit", sagt Ralf Paulus, Trainer der TS Ottersweierer II , vor dem Duell mit dem Gegner TuS Schutterwald, den er auf Augenhöhe sieht. Seine Sieben, derzeit Vierter, setzt gegen den Zweiten auf den Heimvorteil. Paulus weiß: "Schutterwald ist deshalb so stark, weil dort A-Jugendspielerinnen mitwirken, die in der Oberliga ihre Tore werfen. Das sind perfekt ausgebildete Handballerinnen." Mit den bisherigen Leistungen der TSO-II-Crew ist er natürlich zufrieden ("zwei gute Spiele, mehr aber auch nicht"), das Saisonziel Klassenerhalt will Paulus indes (noch) nicht nach oben korrigieren. "Es ist wichtig, in dieser guten Phase jeden Punkt mitzunehmen. Zum Klassenerhalt fehlen noch 16 Zähler."

Noch 20 Punkte fehlen demzufolge den Panthers Gaggenau , die nach zwei Spieltagen immer noch punktlos sind. Trainer Ralf Kotz versprüht aber Optimismus. "Trotz der Heimniederlage stabilisiert sich die Mannschaft, die Trainingseinheiten werden effektiver, gegen Freudenstadt sind alle mit an Bord. Diese Kurve wollen wir mit einem Heimsieg bestätigen, darauf sind alle heiß", so Kotz. Die Gäste rangieren nach einem Sieg, einer Niederlage und einem Remis auf Platz sieben.

Frank Schulmeister, Trainer des BSV Sinzheim II , hadert vor dem Spiel bei der SG Ohlsbach/Elgersweier mit der Personallage. Die Koller-Zwillinge gehen der "Ersten" zur Hand, Martina Wittmann weilt noch im Urlaub. "Trotzdem versuchen wir, dagegen zu halten und vielleicht sogar zwei Punkte mitzunehmen", so Schulmeister. Ein Pluspunkt könnte sein, dass die Heimsieben erst ein Saisonspiel absolviert hat und entsprechend noch nicht im Rhythmus ist.

Weitaus dringender bräuchten die HSG Hardt ein Erfolgserlebnis. Alle drei Spiele hat der Aufsteiger bisher verloren. Beim ebenfalls noch sieglosen TuS Altenheim, will das Dzimbowski-Team den Knoten endlich lösen. Im Vergleich zum 26:35 bei Tabellenführer Meißenheim/Nonnenweier geht die HSG beim Rangachten mit wesentlich besseren Erfolgsaussichten ins Spiel. (dj)