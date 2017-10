Seiler mit guten Chancen Es wird wieder gegangen. Heute finden in Gleina (Sachsen-Anhalt) die deutschen Meisterschaften im 50, 30 sowie zehn Kilometer Straßengehen statt. Der Titelverteidiger über die olympische 50-Kilometer-Distanz Carl Dohmann vom SCL-Heel Baden-Baden ist zwar über die 30 Kilometer Strecke gemeldet, Hauptaufgabe ist es aber seinem Trainingspartner Nathaniel Seiler vom TV Bühlertal das Tempo zu machen. Seiler, im letzten Jahr in Andernach Dritter und U-23-Vizemeister, machte in diesem Jahr bereits mit einer schnellen Zeit auf sich aufmerksam. Ebenfalls an den Start gehen, wird Seilers Vereinskamerad Denis Franke. In "Abwesenheit" von Dohmann sollte der Titel über die 50 Kilometer an den Potsdamer Hangen Pohle gehen, der als Favorit gehandelt wird. Nathaniel Seiler ist zusammen mit seinem Dauerrivalen Jonathan Hilbert (LG Ohra Energie) auch über 30 Kilometer bei den Junioren U23 gemeldet. Beide treffen hier auf den letztjährigen Sieger Karl Junghannß (LAC Erfurt). Die Spannung bei der Medaillenvergabe über beide Distanzen dürfte also sicher sein. Für die Seniorinnen und Senioren geht es an gleicher Stelle um die Titel über zehn Kilometer. An den Start gehen hierbei unteranderem: Georg Hauger, Alfons Schwarz und Jürgen Brügel (alle TV Bühlertal/M60) sowie in der Frauenklassen Antje Köhler (TV Bühlertal/W55). Der Start der Männer und Junioren ist um 9.30 Uhr, der Start der Seniorinnen um 12 Uhr, der der Senioren um 14 Uhr. Auf einer flachen Pendelstrecke von 1000 Metern geht es durch das Ortszentrum von Gleina. (rawo)

