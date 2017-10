Entspannt in Herbstsaison Eine Woche nach der WM in Montreal fällt in der Deutschen Turnliga der Startschuss für die Herbstsaison. Nominell kommt es morgen (16 Uhr) in der Bühler Sporthalle zum Spitzenduell in der dritten Bundesliga, denn der TV Bühl empfängt als Zweitplatzierter den Tabellenführer aus Kirchheim. Während die starken Gäste wohl auch in der Abschlusstabelle recht weit oben erwartet werden, ist der Bühler Platz an der Sonne doch eher dem einfachen Auftaktprogramm im Frühsommer zu verdanken. "Unsere Pflichtaufgaben haben wir eigentlich schon erledigt, so dass wir recht entspannt in die Herbstsaison starten können", schildert Jan Lugauer die Situation mit zwei Siegen auf der Habenseite im Bühler Lager. Zwar kann der Routinier verletzungsbedingt ebenso wenig wie Alexander Fortmeier aktiv ins Geschehen eingreifen, aber man ist optimistisch, gegen die Favoriten aus Kirchheim dem heimischem Publikum dennoch eine konkurrenzfähige Truppe entgegenstellen zu können. Bemerkenswert ist die Leistung der Gäste insbesondere, da dort voll auf den eigenen Nachwuchs gesetzt wird und kein ausländischer Spitzenturner an die Geräte geht. Mit Felix Pohl hat man vor einiger Zeit sogar das Toptalent an den Erstligisten aus Stuttgart abgegeben. Die leicht angeschlagene Bühler Riege freut sich indes auf den norwegischen Nationalturner Odin Kalvo, der bei den Welttitelkämpfen im Mehrkampf auf Platz 44 kam. Er soll der TVB-Riege möglichst lang einen offenen Wettkampf bescheren, wobei man sich gar nicht sicher ist, an welchen Geräten die Gäste die größten Vorteile haben. Im Team aus der Zwetschgenstadt wird vermutlich Nick Hofmann aus der zweiten Mannschaft seine Premiere in der dritten Bundesliga feiern, um vor allem die entstandene Lücke am Sprung zu schließen. Jan Fäßler dürfte zusätzlich am Reck zum Einsatz kommen, wobei man gespannt sein darf, wie die Turner beider Mannschaften die neue Situation mit einer zweigeteilten Saison meistern. Im Frühsommer hatte die Bühler Riege sich recht stabil präsentiert, doch ein Vergleich der Punktzahlen zeigt einen Vorteil für die Gäste aus Kirchheim, so dass das TVB-Team wohl eher etwas mehr Risiko eingehen müssen, um vor heimischem Publikum die Favoriten aus der Reserve zu locken. (ott)

