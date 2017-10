Unnötig spannend gemacht

Lucas Grünbacher und Denis Kolasinac hätten die Nerven ihres Trainers Matthias Frieböse schonen können - wenn der 08-Stürmer den Elfmeter in der 75. Minute nicht auf den Körper von SC-Keeper Jonas Witt gezimmert und Abwehrrecke Kolasinac den Nachschuss nicht am leeren Tor vorbeigeschoben hätte. Es wäre das wohl vorentscheidende 2:0 für Kuppenheim in einem temporeichen Verbandsligaspiel gewesen. Was jedoch folgte, war eine spannende, hitzige Schlussphase, in der die Gäste aus Lahr, bereits dezimiert, auf den Ausgleich drängten. Doch die junge 08-Truppe überstand den Sturmlauf schadlos und durfte einen verdienten 1:0-Sieg feiern.

"Erstmal durchatmen", meinte ein sichtlich erleichterter Frieböse, der direkt nachschob: "Es war ein sehr gutes Spiel von uns. Wir standen hinten kompakt, haben die Zweikämpfe angenommen und auch im Spiel nach vorne überzeugt. Allein die Konter müssen wir besser ausspielen. Da haben wir uns das Leben unnötig schwer gemacht."

Von Beginn an sahen die 180 Zuschauer eine abwechslungsreiche Partie, in der sowohl der Gastgeber durch Faruk Karadogan (2.) als auch der SCL in Person von Rachid Gueddin (6.), zu ersten guten Chancen kamen. Für die Kuppenheimer Führung hätte dann Grünbacher sorgen können, ja müssen, als er, herrlich freigespielt von dem starken Sami Saddedine, allein auf Gästetorhüter Witt zulief, der aber mit einem klasse Fußreflex den Einschlag verhinderte (14.).

Der SV 08 präsentierte sich hellwach, verbissen in den Zweikämpfen und setzte den Tabellendritten mit einem in der ersten Halbzeit richtig guten Mittelfeldpressing ziemlich unter Druck. Gästechancen? Fehlanzeige. Hinzu kam, dass Linksverteidiger Violand Kerellaj seinem Team einen Bärendienst erwies: Innerhalb von 90 Sekunden holte er sich nach zwei Foulspielen gegen Saddedine und Grünbacher die Ampelkarte ab und musste frühzeitig duschen gehen (41.). Als "hart, aber vertretbar" und "nicht spielentscheidend", empfand SCL-Trainer Oliver Dewes den Platzverweis.

Relativ zügig sollte sich die Überzahl nun für den SV 08 nach der Pause auszahlen. Außenverteidiger Dominik Stanic spielte einen gefühlvollen langen Ball über die Lahrer Abwehrkette auf den startenden Grünbacher, der zielstrebig auf das nächste Duell mit SC-Keeper Witt zusteuerte. Dieses Mal jedoch behielt der Kuppenheimer Stürmer die Nerven und schob den Ball lässig am Schlussmann vorbei in die Maschen (55.).

Dass es bis zum Schlusspfiff spannend blieb, lag freilich daran, dass der SV 08 seine zahlreichen Konter, anders als beim Auswärtserfolg in Singen, nicht konsequent zu Ende spielte und Grünbacher den berechtigten Foulelfmeter (Simon Witt an Simon Götz) verballerte. Mit dem Mute der Verzweiflung, in Form von langen und hohen Bällen, die in den Kuppenheimer Strafraum segelten, warf der Gast nunmehr alles nach vorne. Und fast wäre der Ausgleich noch geglückt, als der eingewechselte Janosch Bologna in der 85. Minute eine Direktabnahme aus spitzem Winkel knapp über das Tor von Hendrik Ströbel drosch.

SV 08 Kuppenheim: Ströbel - Stanic, Kolasinac, Borutta, Tasli - Peter, Saddedine (70. Mörmann) - Otto (58. Eren), Karadogan, Götz (90.Karamehmedovic), Grünbacher (86. Djuric).

SC Lahr: Witt - Kerellaj, Burgert, Obosso, Fries - Wirth, Grösser (S. Witt), Gueddin (79. Bologna), Häußermann - Sen (46. Kalu), Weschle (66. Kassassir).

Schiedsrichter: Gallus (Freiburg) - Zuschauer: 180 - Tore: 1:0 Grünbacher (55.) - Bes. Vorkommnis: Witt hält Foulelfmeter von Grünbacher (75.) Gelb-Rote Karten: Eren (90. Ball wegschlagen) - Kerellaj (41.) - Beste Spieler: Stanic, Saddedine, Grünbacher - Witt, Gueddin.