Die Heim-Bilanz passt

Zumindest vor eigenem Publikum ist Verlass auf den Karlsruher SC. Das 2:0 (1:0) gegen Mitabsteiger Würzburger Kickers war bereits der dritte Heimsieg der Badener in Folge, der vierte in dieser Saison insgesamt. Zudem stehen im heimischen Wildpark zwei Unentschieden zu Buche. Zu Hause sind Torhüter Benjamin Uphoff und seine Vorderleute also noch ungeschlagen und damit die drittbeste Heimelf der 3. Liga.

Dass der allerdings glanzlose Sieg über die Unterfranken verdient war, darüber gab es am Samstag keine ernsthaften Meinungsverschiedenheiten. Würzburgs Interimstrainer Michael Schiele musste nach dem Spiel vielmehr bedauernd zugeben, dass seine Mannschaft selbst in ihrer stärksten Phase (ca. 50. bis 65.) "nicht zwingend" werden konnte. Der KSC blieb im Spiel nach vorne zwar auch weitestgehend harmlos, und Cheftrainer Alois Schwartz hätte sich gewünscht, "dass wir ruhiger nach vorne spielen - wir waren viel zu hektisch." Seine Mannschaft hatte in Fabian Schleusener aber immerhin einen effektiven Vollstrecker. Der vom SC Freiburg ausgeliehene Stürmer war schon beim 3:1-Sieg im Viertelfinale des Badischen Vereinspokals in Nöttingen zweimal erfolgreich, nun traf er auch gegen die "Rothosen" aus Würzburg doppelt.

"Eigentlich bin ich mehr ein Rechtsfuß", sagte der 25-jährige Offensivallrounder. Seine Punktspieltore Nummer drei und vier aber erzielte er mit links. Das 1:0 nach einer butterweichen Flanke von Burak Camoglu, die er mit rechts angenommen hatte (34.). Das 2:0 nach einem Befreiungsschlag von Marvin Wanitzek und einem energischen Solo, bei dem er Würzburgs Innenverteidiger Franko Uzelac stehen ließ und Gäste-Keeper Wolfgang Hesl umkurvte (89.). Dabei ist Schleusener nach einem Kreuzbandriss, den er sich am 7. Januar dieses Jahres bei einem Testspiel zugezogen hatte, "noch nicht wieder ganz bei hundert Prozent." Anton Fink, der eigentliche Goalgetter des KSC, saß am Samstag 90 Minuten lang auf der Ersatzbank, nachdem er sich in der Nacht zuvor nicht wohlgefühlt hatte.

Von einem "Pflichtsieg" sprach Oliver Kreuzer nach dem Abpfiff. In den Augen des Sportdirektors war der KSC nach der zuletzt erlittenen 0:2-Niederlage in Meppen "zum Siegen verdammt." Mit einem Unentschieden oder gar einer Niederlage gegen die Kickers "hätte sich unsere Situation verschärft", stellte Kreuzer fest. Obwohl sich der KSC mit den drei Punkten von Tabellenplatz 14 auf Rang acht verbesserte, gab Kreuzer zu bedenken: "Unser Abstand nach oben ist immer noch größer als der nach unten." Was das Spielerische anbelangt, kritisierte der frühere Vorstopper: "Wir machen noch zu viele Eigenfehler. Unsere Passqualität ist schlecht."

Die und damit auch das Offensivspiel gilt es schleunigst zu verbessern, damit der KSC nächsten Samstag in Münster "etwas mitnehmen" kann, wie Trainer Alois Schwartz hofft. Denn mit nur einem Punkt auf fremden Plätzen sind seine Schützlinge das mit Abstand schlechteste Auswärtsteam der Liga.

KSC: Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Wanitzek, Marcel Mehlem - Camoglu, Muslija (86. Siebeck), Lorenz (74. Thiede) - Schleusener.

Würzburger Kickers: Hesl - Ahlschwede, Uzelac, S. Neumann, K. Wagner (67. Mast) - P. Göbel, Taffertshofer (77. Königs), Nikolaou, Fe. Müller - Ademi, Bytyqi (61. Baumann).

Schiedsrichter: Florian Heft (Wietmarschen) - Zuschauer: 9432 - Tore: 1:0 Schleusener (34.), 2:0 Schleusener (89.) - Gelbe Karten: Schleusener (2), Wanitzek (1).