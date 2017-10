In Grau und Grün zum Sieg

Gut rehabilitiert und in "neuem Gewand" zeigte sich der TVS Baden-Baden nach der ersten Auswärtsniederlage vom vergangenen Wochenende beim 34:28 (17:15)-Sieg in der Handball-Oberliga. Gegen den TSV Blaustein überzeugten die Schützlinge von Ralf Ludwig am Samstag in der Sandweierer Rheintalhalle vor rund 400 Zuschauern mit einer kämpferischen Leistung. Die Erfolgsgaranten für den wichtigen Sieg hießen Dominik Horn, Christian Fritz und Matthias Seiter.

Dabei hatte das TVS-Team schon zu Anfang Überraschungen für die eigenen Fans und den Gegner aus dem Raum Ulm parat: Erstmals lief man in dieser Saison in Grau und Grün auf und nicht wie gewohnt in Grün und Weiß. Zudem schickte Ludwig seine Männer mit einer etwas unüblichen Deckungsvariante aufs Feld. Die Rückraumachse der Gäste, bestehend aus Patrick Rapp und Jan-Marco Behr, wurde in Manndeckung genommen beziehungsweise sehr offensiv angegangen.

Zunächst schien diese Variante den Gast nicht vor allzu große Probleme zu stellen. Immer wieder gelangen einfache Durchbrüche oder Strafwürfe wurden herausgeholt. Gleich beim ersten Siebenmeter durch TSV-Akteur Philipp Frey zeigte aber Horn im Tor des TVS, dass es für Blaustein schwer werden würde, ihn an diesem Tag zu überwinden: Horn wehrte mit dem Kopf ab. Bis zum 6:6 (14.) entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. In der Phase danach parierte Horn gut und die Hausherren zogen durch ihr gefürchtetes Konterspiel erstmals auf 9:6 (16.) und 11:8 (19.) davon. Die Truppe von Spielertrainer Behr ließ sich aber nicht abschütteln und erzielte durch Marcel Glück den 17:15-Halbzeitstand.

Nach der Pause kam das TVS-Getriebe aber mächtig ins stottern. Beim 20:19 (40.) für die Gäste war der TVS in Rückstand geraten, hielt aber Kontakt, um in der 49. Minute selbst wieder das Kommando zu übernehmen. Es kam die Zeit von Torwart Horn und Fritz, der von Ludwig in den Rückraum beordert wurde. Horn ließ Blaustein in den finalen zehn Minuten verzweifeln, Fritz erzielte vier der letzten neun TVS-Tore selbst und spielte noch zweimal mustergültig Kreisläufer Seiter an. Der TVS-Express rollte und war nicht mehr zu Halten.

Es war ein verdienter Sieg für die Sandweierer, aber auch ein ganz hartes Stück Arbeit. "Es war eine sehr gute kämpferische Leistung unserer Jungs gegen einen Gegner, der vielen anderen Mannschaften in dieser Liga noch Probleme bereiten wird", sagte Ludwig. "Ein Sonderlob" vom Coach gab es zudem für Seiter: "Man sieht: Gute Trainingsarbeit zahlt sich aus. Er hat heute die Bälle richtig angezogen und dann war jeder Schuss ein Treffer."

Dass das grau-grüne Outfit ab jetzt des öfteren zum Einsatz kommt, glaubt Ludwig indes nicht. Die TVS-Fans können somit beruhigt sein und in Zukunft wieder ihre Grün-Weißen anfeuern.

TVS Baden-Baden: Horn, Bissinger - C. Fritz 9/2, Seiter 8, Bornhäußer 6, Koch 4, Grimm 3, Jolibois 2, Schulz, J. Henke je 1, Wichmann, Unser.

TSV Blaustein: Knippenberg, Ruhland - Behr 6, C. Spiß 5, S. Spiß, Werner je 4, Frey 3, Rapp 3/3, Glück 2, Hoßfeld 1, Weiler, Wieja.

Schiedsrichter: Riazi,Winkelmann (TuS Steißlingen) - Zuschauer: 400 - Zeitstrafen: 5/7.