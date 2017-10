Ein Dämpfer gleich zum Start

Heftiger Dämpfer für die Volleyballer des TV Bühl. Im ersten Spiel der neuen Bundesliga-Saison kassierte der badische Erstligist gegen die zum erweiterten Kreis der Titelfavoriten gehörenden United Volleys Rhein-Main eine deftige 0:3 (19:25, 19:25, 14:25)-Heimniederlage. Selten hat man in Bühl eine Mannschaft gesehen, die derart dominant aufgetreten ist. So sahen die rund 1500 Zuschauer in der Großsporthalle eine höchst einseitige Partie, in der die Hausherren nicht den Hauch einer Chance hatten.

"Wir sind mit sehr viel Respekt hierher gekommen, Bühl hatte eine sehr gute Vorbereitung", war sich Frankfurts Trainer Michael Warm vor Spielbeginn noch gar nicht so sicher, dass seine Mannschaft hier bestehen würde. Mit Vize-Europameister Tobias Krick und dem nach mehreren Spielzeiten bei Vereinen der europäischen Beletage in die Bundesliga zurückgeholten Sebastian Schwarz fehlten Warm gleich zwei Trumpfkarten und vor allem Wechselmöglichkeiten, falls ein Spieler einen schlechten Tag haben würde. Dem Spiel seiner Mannschaft war dies jedoch nie anzumerken. "Vielleicht hat gerade die angespannte Personalsituation dafür gesorgt, dass die Spieler auf dem Feld noch zehn Prozent drauf legten", seien ihm jedenfalls viele Steine vom Herzen gefallen, als alles gut ging. Und wie gut es ging! Enorm druckvoll im Aufschlag, konsequent im Block und variabel im Angriff schafften es die Gäste ab dem ersten Ballwechsel, das Bühler Spiel im Keim zu ersticken.

Beim Stand von 1:5 nahm Bisons-Trainer Ruben Wolochin bereits seine erste Auszeit, bei 8:12 folgte der erste Spielerwechsel auf der Zuspielstation, alles ohne Wirkung. Frankfurt, angetrieben vor allem vom australischen Kraftpaket Lincoln Williams und dem deutschen Nationalspieler Moritz Karlitzek, versenkte die Bälle unwiderstehlich im Bühler Feld. Zumal auch Gästezuspieler Patrick Steuerwald einen Sahnetag erwischte und Bühls Block ein ums andere Mal narrte. Wolochin versuchte es mit Spielerwechseln, mit taktischen Änderungen, doch die Dominanz des Gegners wurde nicht durchbrochen. Lediglich zu Beginn des zweiten Satzes sah es zeitweise nach Besserung aus, auch weil Bühl in dieser Phase die Annahme etwas stabilisieren konnte und in der Feldabwehr einige spektakuläre Rettungsaktionen einstreuen konnte. Doch es blieb beim Strohfeuer. Ab dem Stand von 8:8 zog der Gast aus Frankfurt wieder konsequent davon.

"Wir haben auch die leichten Situationen heute perfekt gelöst", lobte Warm die Effizienz in seinem Team, während Wolochin machtlos mit erleben musste, wie die Annahme der Bisons unter dem Druck erneut zerbrach. "Wir waren während der gesamten Vorbereitung sehr stabil in der Annahme - bis heute", sei es womöglich die eigene Erwartungshaltung, die zu Verkrampfungen und Nervosität bei den Spielern geführt hatte. "Rhein-Main war heute viel zu gut für uns und wir waren schlecht, weit weg von unserer Bestleistung."

Auch Masahiro Yanagida, der in Bühl eine kleine Volleyball-Euphorie ausgelöst hat, die gleich mehrere Kamerateams sowie zahlreiche japanische Journalisten in die Halle spülte, brauchte lange, um sich halbwegs frei zu spielen. "Es war eine ganz besondere Situation heute", räumte er ein, gab sich aber zuversichtlich, dass dies nur ein Ausrutscher war. Yanagida hat Olympia im Blick und will in Bühl in Bühl den nächsten Schritt tun, internationale Erfahrungen sammeln.

Gästetrainer Warm hat Bühl jedenfalls noch längst nicht abgeschrieben. "Wir haben sie heute genau im richtigen Augenblick erwischt, die werden mit Sicherheit noch deutlich stärker." Angesichts der Ausgeglichenheit der Liga werde es in dieser Saison ohnehin zahlreiche Überraschungen geben. "Uns ist heute die erste geglückt."