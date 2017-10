Premiere für Seiler

Den Kampf der Kronprinzen hat Seiler für sich entschieden: Nachdem der dreifache deutsche Meister Carl Dohmann (SCL Heel Baden-Baden) nach seinem zehnten Platz bei der Weltmeisterschaft in London in Gleina nur als Tempomacher für seinen Trainingskameraden antrat, holte sich Seiler seinen ersten nationalen Titel auf der langen Gehstrecke in der Männerklasse. Seiler hatte sich zusammen mit Dohmann, Hagen Pohle (Potsdam) Jonathan Hilbert (LG Ohra Energie) und Karl Junghannß (Erfurt) vom Start weg an die Spitze des Feldes gesetzt. Bei Kilometer 30 lag Pohle leicht vorne, gefolgt von Dohmann und Seiler. Dohmann und Junghannß stiegen danach aus. Der Titel in der Juniorenwertung war somit für Seiler schon sicher. Mit 2:20:22 Stunden gewann er vor Junghannß in 2:23:03 Stunden.

Der mitfavorisierte Pohle verschärfte dann das Tempo. Damit setzte er sich zunächst weiter von den anderen ab. Bei Kilometer 38 musste der Potsdamer aber entkräftet aufgeben. Somit war der Weg frei für den Bühlertäler Seiler, sich auch den Titel über 50 Kilometer zu holen. Den ließ er sich nicht mehr nehmen und gewann auch diesen Wettbewerb in 4:00:44 Stunden vor Hilbert in 4:05:48 Stunden. "Das war eine starke kämpferische Leistung der beiden", lobte Bundestrainer Ronald Weigel die beiden Nachwuchsgeher. "Die Bedingungen waren anfangs gut, dann kam Wind auf." Den Kampf der Verfolger, die allerdings schon weit zurücklagen, entschied Seilers Vereinskollege Denis Franke für sich. In 5:04:47 Stunden gab es für ihn Bronze.

Am Nachmittag gingen die Senioren auf die Zehn-Kilometer-Strecke. Bei den Frauen hielt sich Antje Köhler (TV Bühlertal) klug im Mittelfeld. Mit einem sauberen Gehstil und ohne Verwarnung hielt sie ihre Alterskolleginnen immer hinter sich und erreichte nach 67:42 Minuten als neue deutsche Meisterin der Klasse W55 mit einem Vorsprung von mehr als drei Minuten auf die Zweitplatzierte das Ziel.

Auch die männlichen Senioren hatten zehn Kilometer zu bewältigen. In der Klasse M60 hatten sich Georg Hauger, Alfons Schwarz und Jürgen Brügel neben guten Einzelplatzierungen vor allem den Sieg in der Mannschaftswertung vorgenommen. Für Hauger ging es aber auch um Gold in der Einzelwertung. Ein gut eingeteiltes Rennen bescherte ihm einen beruhigenden Vorsprung vor dem Thüringer Jürgen Albrecht. Nach 58:06 Minuten überquerte Hauger als Sieger der Klasse M60 die Ziellinie.

Schwarz und Brügel mussten zwischendurch etwas das Tempo herausnehmen. Da beide schon mit zwei Verwarnungen bedacht waren, wollten sie den Mannschaftssieg nicht mehr in Gefahr bringen. Schwarz wurde in 68:32 Minuten Sechster, Brügel kam in 68:38 auf Platz sieben. Damit holten sich die drei in 3:15:16 Stunden den angestrebten Titel in der Mannschaft. (rawo)