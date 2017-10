Im Slalom über den Asphalt

Sie wollten in den Endläufen feststellen, wer jeweils der Beste in dieser Disziplin in Deutschland ist. Auf dem Platz des MSC Puma Kuppenheim, wo sonst die Motoballer auf einem 250-Kubik-Geländemotorrad und mit einem etwa doppelt so großen Ball wie beim Fußball um den Sieg spielen, ging es zwei Tage lang rund. Mit rot-weiß-gestreiften Plastikkegeln war eine knapp 500 Meter lange Strecke aufgebaut. Dabei reihen sich hintereinander mehrere Aufgaben, die mit diesen Pylonen markiert wurden und so schöne Namen trugen wie Spurgasse, Schweizer, Kreisel, Kasten, Wechseltor, Ypsilon oder Z-Gasse haben. Dieser Parcours musste mit einem Kart - angetrieben von einem Viertaktmotor mit 6,5 PS - zweimal möglichst fehlerfrei in kürzester Zeit durchfahren werden. Zwischen den Pylonen und den Rädern war rechts und links jeweils 20 Zentimeter Platz.

Wenn ein Kegel weggeschoben oder umgeworfen wurde, gab es zwei Strafsekunden, die zu der mit Lichtschranken gemessenen Zeit addiert wurden. Da sich innerhalb des Parcours und auch in den Hindernissen viele rechtwinklige Richtungsänderungen befanden, war dies durchaus häufig der Fall.

Bei den Teilnehmern handelte es sich um die besten Kartfahrer aus den 18 Regionen des ADAC in Deutschland, die sich in zahlreichen Wettbewerben für das Finale qualifiziert hatten. Teilnehmer der Klasse 1 waren acht und neun Jahre alt; in der Klasse 5 fuhren die 16-, 17- und 18-Jährigen. Weibliche Fahrer waren kaum am Start. Nach einer Trainingsrunde, in der die vorher zu Fuß abgegangene Strecke eingeprägt wurde, folgten zwei Wertungsläufe. In Kuppenheim waren auch mehrere Teilnehmer aus dem Bezirk Südbaden am Start, darunter Luis Sucher-Kühn aus Iffezheim, der in der Altersklasse K3 (12/13 Jahre) den 26. Platz unter 50 Teilnehmern belegte. Gina Trunk aus Schutterwald erreichte bei den 14- bis 15-Jährigen den 23. Platz. (hap)