Rastatt für Aufholjagd nicht belohnt Geschlagen geben musste sich am Wochenende das Verbandsliga-Team der TTF Rastatt. Besser machten es die Weisenbacher Frauen (Verbandsliga) sowie Ottenau II und Gamshurst bei den Männern (Landesliga), die weiterhin an der Tabellenspitze bleiben. In der Bezirksklasse musste am Doppelspieltag Neuweier die Tabellenführung zunächst abgeben, holte sie sich aber prompt wieder zurück. Das Spiel der TTF Rastatt beim Aufsteiger TTC Mühlhausen war eine knappe Angelegenheit in Tischtennis-Verbandsliga der Männer . Am Ende mussten die Barockstädter mit einer 7:9-Niederlage die Heimreise antreten. Nach nur einem Doppelsieg von Julian Hertel/Patryk Matuszewski glitt den TTF das Spiel bis zum 1:6 aus den Händen. Hertel, Yannic Klein, Matuszewski und Thomas Hillert brachten den Gast auf 5:6 heran, nach zwei weiteren Niederlagen erzwangen Hertel und Klein mit den Anschlusspunkten zum 7:8 noch das Schlussdoppel. Letztendlich half die Aufholjagd aber nichts mehr. Mit fünf Siegpunkten avancierte das hintere Paarkreuz mit Regina Roflik und Tanja Rath im Gastspiel beim TTC Beuren beim 8:3-Auswärtserfolg des TV Weisenbach in der Verbandsliga der Frauen zum Matchwinner. Nach dem gemeinsamen Doppelsieg errangen beide im zweiten Paarkreuz alle vier möglichen Punkte. Jasmin Langenbach und Monika Vig gewannen in der Spitzengruppe je ein Einzel, im dritten Durchgang beendete Vig mit ihrem zweiten Tagessieg die Partie. Weisenbach bleibt durch den Sieg in der Tabelle ganz vorne dabei. Die zweite Mannschaft der Spvgg Ottenau und der Aufsteiger TTV Gamshurst sind in der Landesliga der Männer weiterhin das Maß aller Dinge. Ottenau feierte mit einem 9:0-Derbyerfolg gegen den TTC Rauental den sechsten Sieg in Serie. Rauental, das auf seine Stammkräfte Oliver Böhm und Yannick Pach verzichten musste, errang in der einseitigen Partie nur zwei Satzerfolge und bleibt ohne Punktgewinn am Tabellenende. Mit dem vierten Saisonsieg, dem 9:4-Erfolg beim TTC Seelbach-Schuttertal, bleibt der TTV Gamshurst erster Verfolger der Murgtäler. Von dem eingeläuteten Zwischenspurt vom 2:2 auf 7:2 konnten sich die Ortenauer nicht mehr erholen. Für Gamshurst gewann Mathias Walter beide Einzel mit 3:1 Sätzen, seine Teamkollegen errangen je einen Sieg. In der Landesliga der Frauen wurden beide angesetzten Partien des TV Bühl auf spätere Termine verlegt. Kein Glück hatte indes der TTC Iffezheim II im Gastspiel beim TTC Nonnenweier. Mit 6:8 musste man sich den Gastgeberinnen geschlagen geben. Anna Deschner (2) und je ein Erfolg von Sandra Fettig, Nora Pallek, Vollmer und dem Doppel Pallek/Vollmer reichte am Ende nicht zum erhofften Remis. Die erste und zweite Mannschaft des TTC Iffezheim rückten in der Männer-Bezirksliga dem spielfreien Tabellenführer Spvgg Ottenau III auf die Pelle. Der TTC Iffezheim I gewann seine Spiele bei den TTF Rastatt II (9:4) und in heimischer Halle gegen den TTC Rauental II (9:3) recht klar und konnte sich bis auf einen Zähler an den Tabellenführer herantasten. Der TTC Iffezheim II sicherte sich mit einem 9:6-Heimsieg gegen den TTV Bühlertal beide Punkte und verbesserte sich auf den dritten Tabellenrang. Kurios ging es am Wochenende in der Bezirksklasse der Männer zu. Spitzenreiter TV Neuweier strauchelte am Freitag beim TV Gernsbach mit 3:9 und musste die Tabellenführung an die Murgtäler abtreten. Im Topspiel gegen den TB Sinzheim holte sich Neuweier mit einem 9:5-Erfolg allerdings den ersten Platz wieder zurück. Die TTG Bischweier trug ihr Heimspiel wegen Hallenprobleme bei den TTF Rastatt aus. Das so entstandene "Auswärtsspiel" gegen die Spvgg Ottenau IV wurde dennoch mit 9:4 gewonnen. Der SV Weitenung bekam die Partie gegen den TTV Bühlertal II mit 9:0 als gewonnen gewertet. (ti)

