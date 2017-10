Bemerkenswerte Energieleistung

Eine echte Spitzenbegegnung sahen die 300 Zuschauer in der Bühler Großsporthalle, als der heimische TV Bühl den Tabellenführer der dritten Kunstturn-Bundesliga aus Kirchheim empfing. Mit 37:33 Scorepunkten siegten die favorisierten Gäste erst mit der letzten Kür. Bis dahin hatte die angeschlagene Bühler Riege eine bemerkenswerte Energieleistung vollbracht und eine ganze Reihe an Verletzungsausfällen durch enormen Teamgeist kompensiert.

Mehr als nur ein Wermutstropfen war dabei die Verletzung von Martin Lukomski, der sich beim Einturnen in der Halbzeit mindestens einen Innenbandabriss am Knie zuzog. "Wir leiden alle mit Martin mit. Gleichzeitig ziehe ich den Hut vor der Leistung meiner Jungs, die sich nach dem Halbzeitschock nicht haben hängenlassen, sondern erst recht gekämpft haben", zollte Jan Lugauer seiner Mannschaft großen Respekt und fügte hinzu: "Ich bin echt stolz auf die Truppe." Ein Paradebeispiel dafür war Nick Hofmann, der seine Premiere in der ersten Mannschaft am Boden feierte und im Anschluss noch an den Ringen und am Barren ungeplant zu einem Einsatz kam.

Profitiert hatte der TVB zweifelsohne von der recht hohen Fehlerrate der Gäste, die ihre vielfach zweitligatauglichen Übungen nicht stabil präsentieren konnten. Die Bühler Riege zeigte sich zwar nicht völlig fehlerfrei, aber dennoch wesentlich stabiler als die Gäste. So entwickelte sich entgegen der Erwartungen ein spannendes Duell, bei dem die Hausherren mit fünf Gerätepunkten immerhin noch einen zählbaren Erfolg verbuchen konnten. Den ersten Gerätesieg durfte das Bühler Publikum gleich am Boden feiern. Jeff Gänger und der norwegische Nationalturner Odin Kalvo hatten jeweils drei Scorepunkte geholt, so dass Nick Hofmann bei seiner Premiere im letzten Duell die Aufgabe hatte, die Drei-Punkte-Führung ins Ziel zu bringen. Dank einer couragierten Leistung musste er gegen die schwierigste Kür der Gäste nur einen Scorepunkt abgeben. Am Pferd hatte man sich im Bühler Lager insgeheim schon auf eine echte Klatsche eingestellt, so dass die Niederlage mit nur vier Scorepunkten vergleichsweise gering ausfiel.

Nach der knappen Ein-Punkt-Niederlage an den Ringen trauerte man dann das erste Mal den verpassten Chancen aufgrund der Verletzungssorgen nach. Felix Paffenhausen (10,65) und Kalvo (12,3) hatten die Bühler Punkte erturnt, während die Gäste vor allem mit Julian Hausch (12,4) die schwierigste Kür des Tages (D-Note 4,9) aufzubieten hatten. Somit führten die Kirchheimer nur mit drei Scorepunkten Vorsprung zur Halbzeit, in der die Bühler Truppe dann den Verletzungsschock von Martin Lukomski zu verdauen hatte. Am Sprung folgte dann die vielleicht eindrücklichste Demonstration des enormen Leistungsniveaus dieser Spitzenbegegnung: Siebenmal Kasamatsu, zweimal davon mit Extraschraube. Am Ende freute man sich in Bühl über das 4:4-Unentschieden, wobei Yassin El Azzazy mit 13,8 Punkten die Tageshöchstnote erzielte.

Am Barren setzte sich dann fort, was an diesem Nachmittag schon mehrfach beobachtet werden konnte. Die Gäste zeigten teilweise extrem hochwertige Übungen, konnten diese aber nicht sicher zu Ende turnen. Dagegen stellte sich eine wacker kämpfende Bühler Mannschaft, die sich vor dem Reck noch eine Minimalchance sicherte. Am Reck schnallte sich dann der eigentlich am Finger verletzte Jan Fäßler noch die Riemen an und improvisierte eine Übung, so dass die Gäste vor dem letzten Duell lediglich einen einzigen Scorepunkt Vorsprung hatten.

Am Samstag um 16 Uhr versuchen die Bühler Turner, die vielen positiven Aspekte ins Derby gegen die TG Hanauerland in die Bühler Großsporthalle zu transportieren. (ott)