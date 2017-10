Trainer-Champion Klug peilt doppelten Hattrick an

Jutta Hofmeister, die Geschäftsführerin der Baden-Racing-Gesellschaft, ließ gestern bei der Pressekonferenz zum Sales&Racing-Festival ihre Blicke gedankenverloren über das sonnenüberflutete Grün der Iffezheimer Galopprennbahn schweifen, um dann mit einem leichten Seufzer zu sagen: "So traumhaft wie heute wird das Wetter während des Meetings leider nicht sein. Ein paar Grad kühler kann es ruhig sein, ich hoffe aber, dass wir vom großen Regen verschont bleiben." Zumindest für den Freitag sind die Vorhersagen günstig, am Sonntag ist dagegen wohl den Tag über mit Schauern zu rechnen.

Das Saisonabschluss-Meeting bietet mit seinen beiden Renntagen wieder das, was es seit der Einführung im Jahr 2004 verspricht: großen Galopprennsport. An beiden Renntagen wird es neun Prüfungen geben, der erste Start erfolgt an den Veranstaltungstagen jeweils um 13.30 Uhr. Eingebettet in die beiden Renntage ist die große Herbstauktion der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG), weshalb das Meeting vor 13 Jahren überhaupt erst aus der Taufe gehoben wurde.

Höhepunkt des ersten Renntags am Freitag ist das Ferdinand-Leisten-Memorial, das seit 2006 in Erinnerung an den Züchter und ehemaligen BBAG-Vorsitzenden Ferdinand Leisten gelaufen wird. Mit 200000 Euro ist es das am höchsten dotierte Rennen für Zweijährige in Deutschland. Dem Sieger winken satte 100000 Euro, die der Besitzer im Anschluss an die Rennen ab 17 Uhr beim ersten Teil der Auktion auch gleich wieder anlegen könnte. Die BBAG würde es freuen. Der aus Rastatt stammende Trainer-Champion Markus Klug, der auf dem besten Wege ist, seinen Titel zu verteidigen, dominierte in den beiden vergangenen Jahren dieses Toprennen über 1400 Meter. Millowitsch (2015) und Dia Del Sol (2016) siegten. Gestern standen noch 17 Pferde auf der Starterliste, die endgültige Starterangabe ist heute.

Zwei Rennen der Europa-Gruppe-Kategorie beschließen am Sonntag das Rennjahr in Iffezheim. Der absolute Höhepunkt ist der Ittlingen Preis der Winterkönigin (Gruppe III, 1600 Meter, 105000 Euro) für zweijährige Stuten. Auch dieses Rennen hat Klug in den beiden vergangenen Jahren gewonnen. Noch stehen zwölf Pferde im Aufgebot, darunter auch Rock My Love, die zum Kreis der Favoritinnen zählt und von Adrie de Vries geritten wird. Die Stute gehört dem Iffezheimer Unternehmer Günter Merkel.

Letztes Gruppe-Rennen auf deutschen Bahnen in diesem Jahr ist die Baden-Württemberg-Trophy (Gruppe III, 2000 Meter, 55000 Euro). Palace Prince hat hier die Chance, sein viertes Gruppe-Rennen in diesem Jahr zu gewinnen.

Am Freitag (ab 17 Uhr) und Samstag (ab 10 Uhr) geht die große BBAG-Auktion über die Bühne. Der Katalog umfasst 380 Pferde, alleine 58 kommen aus dem saarländischen Gestüt Ohlerweiherhof. (wb)