Wie Torpedos im Wasser Bei der Neuauflage des Schwimmfests des Sportvereins Blankenloch fanden auf der 25-Meter-Bahn im Hallenbad Stutensee spannungsgeladene Wettkämpfe statt. Das Schwimmteam des Rastatter TV nutzte diese Gelegenheit, um den Einstieg in die neue Wettkampfsaison anzugehen - mit Erfolg: Hinter den Schwimmern aus Karlsruhe belegte das 38-köpfige Team um Trainerin Angelika Berndt den zweiten Platz in der Mannschaftswertung. Mit 56 Medaillen - 18 aus Gold, 19 aus Silber und 19 aus Bronze - verwies der Rastatter TV andere starke Mannschaften aus Heidelberg, Bühl und einer mittelbadischen Wettkampfgemeinschaft auf die Plätze. Die beiden 13-jährigen Talente Alexander Straub und Cengiz Schroll hatten einen besonders starken Auftritt und erschwammen Bestzeiten, die sie an die süddeutsche Spitze heranbrachten. Straub (Jahrgang 2004) dominierte im Freistil und Schmetterling mit gleich drei Gold- und zwei Silbermedaillen. Cengiz Schroll (2004) verschaffte sich Respekt mit drei Gold- und zwei Silbermedaillen im Brust- und Lagenschwimmen. Ebenso beachtlich erschwamm sich der 14-jährige Tim Stucke (2003) vier Gold- und zwei Silbermedaillen in den Lagen Brust, Freistil und Schmetterling und zeigte damit, dass man mit ihm als Allrounder immer rechnen muss. Die zwölfjährige Luisa Hohenstein schwamm in der Brustlage und im Freistil vorne mit und gewann bei ihren fünf Starts vier Medaillen. Ihre Mannschaftskameradin Annika Lehmann (2005) überzeugte in der Rückenlage und im Schmetterling und heimste drei Medaillen ein. Alexander Sergin (2003) und Justin Schulz (2004) legten zusammen weitere sieben Medaillen nach. Trainerin Berndt war mit den Leistungen zufrieden: "Für den Saisonauftakt hat die Mannschaft klasse gekämpft und absolut überzeugt. Nun gilt es, neben Kraft und Ausdauer an die Technikarbeit zu gehen, um das Team fit für die Kurzbahnmeisterschaften und die anstehenden Saisonhighlights zu machen." (red)

