"Sind noch lange nicht satt"

Kaum ein Experte hätte vor dem Start der Motoball-Playoffs um die deutsche Meisterschaft gedacht, dass das Endspiel 2017 zur Neuauflage des vergangenen Jahres mutiert. In Kuppenheim treffen am Samstag (18 Uhr) die heimischen Pumas auf den Serienmeister MSC Ubstadt-Weiher. Dabei wollen die Gäste den Titel zum fünften Mal in Folge verteidigen und die Pumas endlich nach dem Jahr 2010 wieder die Motoball-Krone holen. Ubstadt-Weihers sportlicher Leiter Uwe Maurer und Puma-Trainer Holger Witzenbacher freuen sich auf das ewig junge Duell der beiden Vereine, wie Thomas Meiler im Gespräch erfahren hat. BT: Herr Maurer, Herr Witzenbacher, Ihr Verein steht verdient im Finale, weil... Uwe Maurer: Wir noch immer die Leistung erbringen, welche nötig ist, ein Finale zu erreichen und den Titel zu verteidigen. Auch wenn wir das Endspiel sicherlich nicht ganz so souverän wie in den vergangenen Jahren erreicht haben, sind wir immer noch der aktuelle Titelträger und ein Ausscheiden vor dem Finale wäre einer riesengroßen Enttäuschung nahe gekommen. Es muss immer der Ansporn und der letzte Wille vorhanden sein, um einen Titel zu verteidigen - trotz einiger Schwächephasen in diesem Jahr. Wenn es drauf ankommt, muss man da sein - da weiß ich, was ich an meinen Jungs habe. Holger Witzenbacher: Wir pünktlich zu den Playoffs trotz des Umbruchs 2017 in der Mannschaft zu alten Tugenden zurückgefunden haben, welche die Pumas über Jahre ausgezeichnet haben: Disziplin, Wille und Ehrgeiz sind in meinem Team zum richtigen Zeitpunkt entfacht worden. BT: Der Gegner ist gefährlich, weil... Maurer: Man gesehen hat, das der MSC Puma immer wieder "zubeißen" kann. Sicherlich hatten vor dem Halbfinale gegen den MSC Taifun viele die Pumas nicht mehr auf dem Zettel. Aber man hat gesehen, wie ein starker Siegeswille und absolute Disziplin Berge versetzen können und der Südmeister und Pokalsieger aus dem Rennen geworfen wurde. Wir haben sehr aufmerksam die beiden Halbfinals gegen Mörsch verfolgt, und ich hoffe, wir haben daraus gelernt. Außerdem hat auch diese Puma-Mannschaft genug Erfahrung, um solch ein Spiel für sich zu entscheiden. Witzenbacher: Sie mit ihren fünf Meistertiteln in Folge das Topteam des deutschen Motoballs sind und zugleich das Grundgerippe der deutschen Nationalmannschaft bilden. Deshalb können sie berechtigt mit breiter Brust in dieses Finale gehen. BT: Wir werden deutscher Meister, weil... Maurer: Wir unbedingt ein weiteres "Rekord-Kapitel" zum Motoball-Geschichtsbuch beisteuern möchten. Der sechste Titel wäre der absolute Höhepunkt. Allen Unkenrufen zum Trotz - meine Jungs, das gesamte Team und der Verein sind noch lange nicht satt. Niederlagen können eine heilende Wirkung nach sich ziehen und liegen auch daran, dass andere Teams besser und besser werden und wir noch immer die Gejagten sind. Aber damit läst es sich sehr gut leben. Auch wenn die Luft da oben ein wenig dünner geworden ist. Witzenbacher: Ein Finale ja bekanntlich immer seine eigenen Gesetze hat und ich mir diesbezüglich auch eine Außenseiterchance für meine Mannschaft ausrechne.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben