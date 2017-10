Der ultimative Härtetest für die Rhinos Nach erfolgreichem Eishockey-Saisonauftakt mit drei Siegen aus drei Spielen und acht Punkten wollen die Baden Rhinos an diesem Wochenende nachlegen. Dies dürfte allerdings ungleich schwerer werden als die drei Regionalliga-Spiele zuvor. Bereits morgen (20 Uhr) gastiert der aktuelle Meister aus Zweibrücken in der Eisarena am Baden-Airpark. Die Hornets haben sich auf den beiden Ausländerpositionen neu aufgestellt und mit Kenneth Matheson und Matus Zaborsky neue Gesichter in die Liga geholt. Beide scheinen zu wissen, wo das gegnerische Tor steht und befinden sich unter den Top-Drei der Scorerwertung in der Regionalliga Südwest. Auch im Tor haben die Verantwortlichen in Zweibrücken mit Tobias Chadim mehr als nur einen Ersatz für den abgewanderten Kappes gefunden. Der junge Torhüter kommt von den Lausitzer Füchsen aus der DEL2. In der Verteidigung soll Aric Schinke, ein in Kanada geborener, aber mit deutschem Pass ausgestatteter Hüne, den Abgang von Hellmann kompensieren. Am vergangenen Spieltag mussten die Hornets in Schwenningen eine etwas überraschende 2:3-Niederlage hinnehmen und stehen in der Tabelle dadurch hinter den Rhinos auf Rang vier. Position eins belegt die Zweitligareserve aus Bietigheim, wo am Samstag um 19 Uhr gleich die nächste Aufgabe der Nashörner wartet. Nach der bisher einzigen Saisonniederlage in Heilbronn gelang am vergangenen Spieltag die Revanche, als die Steelers den Vizemeister deutlich mit 7:2 in die Schranken gewiesen und die Plätze getauscht haben. Die Ellentäler untermauern dadurch ihre Ambitionen und werden zurecht als Topfavorit auf den Titel gehandelt. Star der Mannschaft ist Torjäger Marco Windisch, der wie einige andere Akteure bereits vielfach das Trikot der Profis trug. Stürmer Trenholm gibt grünes Licht Im Lager des ESC gab Stürmer Marco Trenholm nach Verletzung wieder grünes Licht. Die Rhinos sollten damit bis auf Dominik Dech auf den gesamten Kader zurückgreifen können. Wen Neutrainer Terry Trenholm letzten Endes für die beiden Spiele von der Kaderliste streichen wird, entscheidet der Übungsleiter nach dem Abschlusstraining. Zu den Spielen will der Kanadier immer nur 16 Feldspieler nominieren. (ndm)

