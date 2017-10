Früh übt sich für die erhoffte Karriere

Von Michael Ihringer Für zwei Tage verwandelt sich die kleine, stickige Umkleidekabine des ESC Hügelsheim in die Ruhmeshalle der Pittsburgh Penguins. An der Decke hängen drei Fahnen des Stanley-Cupsiegers der vergangenen zwei Jahre mit dem prägnanten Logo. Die Kids, die auf den Bänken sitzen, sind nicht größer, eher kleiner als Pinguine. Doch auf dem Eis tummeln sie sich genauso gerne und geschickt wie die putzigen Geschöpfe aus der Polarregion. Die große Eishockey-Welt macht für zwei Tage in der Provinz Station. Der Russe Maxim Ivanov veranstaltet mit seinem Betreuerteam ein Wochenend-Camp für die möglichen Stars von morgen. In zwei Gruppen werden die Jahrgänge 2008 bis 2010 sowie 2000 bis 2007 mit der modernen Lauf- und Stocktechnik vertraut gemacht. Je eine Stunde üben die Youngsters die Feinheiten des Power-Skatings. Also Drehungen, Stops, Sprints, rückwärts laufen, die richtige Bein- und Körperhaltung. Das volle Programm. Nach einer viertelstündigen Pause kommt der Puck ins Spiel. Jeder der 15 Teilnehmer im Kurs kann dann zeigen, was er am Stock mit dem kleinen schwarzen Objekt der Begierde so alles anfangen kann. Auch in Teil zwei werden alle möglichen Pass- und Schusstechniken durchexerziert. Maxim Ivanov gibt mit seiner die Halle durchdringenden Stimme und Pfeife den Takt vor, und die Drei-Käsehochs ahmen mit Feuereifer die Übungen möglichst detailgetreu nach. Wer umfällt, steht gleich wieder wie eine Eins auf dem glatten Untergrund - und wenn der gut gemeinte Schlag- versehentlich als Schlappschuss verpufft, gibt es einen Klaps zur Aufmunterung. Jeder Große hat schließlich mal klein angefangen. Ruhepausen gibt es während den zwei Übungseinheiten keine. Für die 190 Euro, die die Eltern für das Wochenende berappt haben, ist die komplette Eishockey-Rundumbetreuung abgedeckt. "Solche Camps sind wichtig für die Zukunft der Sportart in Ländern wie Deutschland. Wenn die Kids besser werden, wird auch das Eishockey hierzulande besser. Ich sehe es in diesen Camps: Es gibt auch hierzulande talentierte Kids. Sie müssen aber mit den Erfordernissen des modernen Eishockeys vertraut werden", sagt der coole Russe. Er hat eine Art Traumberuf. In Europa tourt er mit seiner Organisation durch die führenden europäischen Nationen Schweden, Finnland, Tschechien, die Schweiz, seine Heimat Russland - und nebenbei ist er in Pittsburgh beim derzeit erfolgreichsten NHL-Team hauptsächlich als Fitmacher für die verletzten Spieler zuständig. Er soll sie also so schnell wie möglich wieder auf das höchste physische Level für den 82 Spiele umfassenden Hauptrundenmarathon bringen. Sidney Crosby, den derzeit besten Spieler der Welt, treibt er genauso auf Hochtouren wie den Landshuter Tom Kühnhackl, der mit 25 Jahren schon zweimal den Riesenpott hochstemmen durfte. "Sie trainieren auch wie Champions", deutet er an, dass die Erfolge kein Zufall sind. Nicht umsonst hängt an der Tür zur Kabine am Baden-Airpark diese Aufforderung für die Jungspunde: "Victory loves hard work." Der Schweiß kommt vor dem Sieg, und nur die Besten der Besten landen irgendwann ganz oben in der NHL. Für den elfjährigen Nikita ist das auch das große Ziel. "Vor allem das Rückwärtslaufen und quer über das Eis hat mir viel gebracht", freut er sich über den schnellen Lerneffekt. Auffallend viele russische Stimmen sind in Hügelsheim zu hören. In Russland ist Eishockey Nationalsport, in Pittsburgh spielt mit Evgeni Malkin, dem Reihenkollegen von Crosby, auch ein Superstar. Um aus Nikita einen Malkin zu formen, sind seine Eltern extra aus Stuttgart ins Spargeldorf gefahren. Andere kommen aus Nürnberg und München, gar aus den Niederlanden ins einzige deutsche Camp von Maxim Ivanov. Drei Hügelsheimer nehmen auch teil. Einer davon ist Philipp, er ist der einzige Torwart. Seine Mutter hat dem Sechsjährigen den Wunsch erfüllt. "Er lebt für das Eishockey. Er ist sogar schon mit Fieber im Tor gestanden. Er will mal Profi bei den Adlern Mannheim werden. Sein Vorbild ist Dennis Endras." Mit dem Nationaltorwart durfte Klein-Philipp in der Mannheimer SAP-Arena auch schon einlaufen. Die Mutter beobachtet mit Argusaugen ihren Filius, der mit seinem Stock die Pucks aus allen Ecken wie lästige Fliegen abwehrt. "Wir waren schon bei einem anderen Camp. Das hier ist aber anspruchsvoller", weiß die Mutter. Deshalb hat sie für ihren Sohn zudem noch das Wiederholungs-Camp, das am kommenden Wochenende erneut am Airpark abgehalten wird, gebucht. Sollte in etwa 15 Jahren sein Herzenswunsch in Erfüllung gehen und er tatsächlich im Tor der Profi-Adler stehen, wird er sich gewiss noch an das Grundlagentraining von Maxim Ivanov erinnern. Und sollte Philipp gar einen Vertrag beim NHL-Team der Pittsburgh Penguins erhalten, kann er seiner Mutter als verspätetes Dankeschön eine schöne Villa kaufen. Oder zwei. Genug Dollar hat er dann auf dem Konto.

