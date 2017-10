Lange Verletztenliste vor Derby Am vierten Wettkampftag der dritten Turn-Bundesliga kommt es am Samstag um 16 Uhr in der Bühler Großsporthalle zum Mittelbaden-Derby zwischen dem TV Bühl und der TG Hanauerland. Mit Blick auf die Tabelle und den bisherigen Ergebnissen ist zwischen den zweitplatzierten Hanauerländern und den drittplatzierten Bühler Turnern ein Duell auf Augenhöhe der beiden Topteams zu erwarten. So jedenfalls wäre die Einschätzung noch vor wenigen Tagen ausgefallen. Seither hat sich die Verletztenliste beim TV Bühl dramatisch verlängert. Jan Fäßler wird mit seinem verstauchten Finger versuchen, die eine oder andere Kür zu improvisieren. Martin Lukomski hingegen wartet nach seiner schweren Knieverletzung auf seine Operation. Nun hat sich auch noch Neuzugang Jeff Gänger im Training eine Fußverletzung zugezogen, so dass sich der Sechskämpfer für die Saison abmelden musste. "Dass die Tabelle lediglich die Vergangenheit widerspiegelt, weiß ja jeder, doch es so drastisch vor Augen geführt zu bekommen, ist schon hart", sagte ein frustriert wirkender Cheftrainer Gerd Lugauer. Im Spitzenduell gegen Kirchheim hatte die TVB-Truppe den Tabellenführer mit einer kämpferischen Leistung bis zur letzten Kür gefordert. Nach der knappen Niederlage, die bis zu einem gewissen Grad auch der hohen Fehlerrate der Gäste zuzuschreiben war, hatte man eine gewisse Vorfreude auf das Duell mit der TG Hanauerland entwickelt. Nach der Verletzung von Jeff Gänger, zuletzt mit einem fehlerfreien Sechskampf und elf Scorepunkten, schwinden die Chancen, die Nachbarn erstmalig in der dritten Bundesliga zu bezwingen. Andererseits hatte die Bühler Riege die zahlreichen Zuschauer in der heimischen Halle zuletzt mit einer enormen Moral überzeugt, so dass man insgeheim doch hofft, die Gäste aus dem Hanauerland herausfordern zu können. (ott)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben