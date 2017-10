Viel Qualität zum Auftakt in Iffezheim

In den acht Rennen der Vollblüter zum Auftakt des Sales and Racing-Festivals am morgigen Freitag um 13.30 Uhr auf der Iffezheimer Galopprennbahn wurden exakt 100 Pferde als Starter angegeben. Als Dessert gibt es um 17.20 Uhr als neuntes und letztes Rennen den Junior-Cup des Südwest-Verbandes mit zehn Startern, zu dem auch die Rennbahn in Iffezheim zählt.

Im BBAG-Auktionsrennen um das Ferdinand Leisten-Memorial ist es bei 17 Startern geblieben, die um 100000 Euro Siegprämie aus der Gesamtdotierung von 200000 Euro kämpfen werden. Als sechstes Rennen um 15.55 Uhr soll der Start an der 1400-Meter-Marke erfolgen. Titelverteidiger Markus Klug ist mit dem Hengst mit dem kölschen Namen Klüngel vertreten, der von den Andreas Helfenbein geritten wird.

Drei der neun Rennen am Eröffnungstag sind dem reiterlichen Nachwuchs gewidmet. An der Spitze der mit 13 Startern gut besetzte Nachwuchsförderpreis der Mehl-Mülhens-Stiftung als zweites Rennen um 13.55 Uhr. Das Finale der Sport-Welt Amateur Trophy ist das achte Rennen um 16.50 Uhr und der Junior Cup des Verbands Südwestdeutscher Vereine folgt als neuntes Rennen um 17.20 Uhr. In diesem Junior Cup dürfen nur Reiter unter 25 Jahre teilnehmen. Chiara Kehrer steht als Gesamtsiegerin bereits fest.

Für das Herz der Zocker sind im vierten und achten Rennen in der Viererwette jeweils 10000 Euro Gewinnausschüttung garantiert. Die BBAG-Herbstauktion soll um 17 Uhr beginnen. Von den geplant 100 Pferden sind zwölf von den Anbietern wieder zurückgezogen, 88 Vollblüter werden im Ring erscheinen. Am rennfreien Samstag ab 10 Uhr folgen die Katalog-Nummern 101 bis 380 - abzüglich der Abmeldungen.

Wohl elf Pferde im Ittlingen-Preis dabei

Für den Final-Sonntag ist heute die Starterangabe. Im Ittlingen-Preis der Winterkönigin deutet sich ein Feld von elf Stuten an. Auf sieben Teilnehmer ist die Baden-Württemberg-Trophy geschrumpft. Es mangelt dabei nicht an der Qualität. Noch ist auch die dreijährige Stute Titi Makfi des englischen Trainers Mark Johnston startberechtigt. Ein Jockeyname fehlt für sie allerdings noch. Dazu ist Zeit bis heute Vormittag. Eigentlich dürfte die Stute für die deutschen Favoriten kein Problem darstellen.

Ausführliche Vorschauen und Tipps erscheinen in der BT-Ausgaben morgen und Samstag.