Um Ruhm und Familienehre

Bei den Pfliehingers dürfte morgen am späten Abend der Haussegen schief hängen. Die Frage ist nur noch, in welchem Zimmer. In dem von Simon, dem "Benjamin" der Kappelwindecker Handballer-Familie, der für die SG Steinbach/Kappelwindeck spielt, oder in dem von Luis, dem Toptorjäger von Phönix Sinzheim. Denn: Morgen Abend treffen die beiden Brüder in der Südbadenliga aufeinander. Somit geht es im Bezirksderby nicht nur ums Prestige, sondern in diesem speziellen Fall auch um die Familienehre.

"Ich will gar nicht wissen, was in den vergangenen Tage da zu Hause los war", scherzt Markus Ullrich angesichts der ungewöhnlichen Konstellation. Aber nicht nur deshalb ist für den SG-Trainer das Duell gegen Phönix "das Spiel des Jahres". Das liegt zum einen an der direkten Nachbarschaft, vor allem aber an den diametral verschiedenen Konzepten beider Clubs, so Ullrich. "Bei uns spielt ausschließlich der eigene Nachwuchs", betont der SG-Coach. Und auf genau diesen - den der Rebland-SG wohlgemerkt - setzt kurioserweise auch Phönix: Neben Luis Pfliehinger haben die Sinzheimer Leistungsträger Yanez und Valliere Kirschner, Pascal Meny und Eike Rumpf Steinbacher oder Kappelwindecker Vergangenheit. Für Feuer unter dem Dach der Feuervögel ist also gesorgt.

An das erste Derby dieser Saison hat man im Steinbacher Lager derweil keine guten Erinnerungen, schließlich wurde man gegen MuKu am zweiten Spieltag in heimischer Halle von der Platte gefegt. "Da wussten wir nicht, wo wir stehen", so Ullrich. Nun, zwei Siege später - darunter der Coup gegen die HSG Konstanz II - wissen sie es: "Meine Jungs haben gesehen, dass wir jeden Gegner schlagen können, wenn Wille und Einsatz stimmen." Beim Heimsieg gegen den bisherigen Tabellenführer war das definitiv der Fall. Getrübt wird die Stimmung hingegen durch die schwere Knieverletzung - Verdacht auf Kreuzbandriss - von Daniel Leppert. Verzichten muss Ullrich obendrein auf Stefan Höll. Nur gut, dass Kreisläufer Daniel Kern - gegen die Konstanzer Reserve neunfacher Torschütze - in absoluter Topform ist.

Alle Mann an Bord vermeldet auch Kalman Fenyö - alle, bis auf Bostjan Hribar. Vom slowenischen Ex-Internationalen - vor der vergangenen Saison als "Königstransfer" betitelt - habe man sich einvernehmlich getrennt. Mit seinen 40 Jahren spiele er in seinen langfristigen Planungen keine Rolle mehr, so der Phönix-Coach. Beeindruckt ist Fenyö derweil vom SG-Sieg gegen Konstanz, er spricht von einem "Mega-Ergebnis. Wir sind gewarnt!"

Das gilt freilich auch für die SG Muggensturm/Kuppenheim. Denn nach der unnötigen Niederlage gegen den Oberliga-Absteiger HGW Hofweier hatte das Team von Spielertrainer Benny Hofmann zwei Wochen Zeit, sich mit dem kommenden Gegner zu beschäftigen. Nun ist es nicht so, dass der TB Kenzingen mit einer Bilanz von 2:8 Punkten Angst und Schrecken verbreitet, doch gerade die Litauer-Fraktion um den abgezockten Dalius Rasikevicius hält er für "sehr gefährlich". Entscheidend sei, den Spielmacher früh zu stören. Die eher defensive 6:0-Abwehr der Hausherren macht ihm angesichts des eigenen Rückraums hingegen keine Sorgen. Wichtig ist stattdessen, dass sein Team am Sonntag von Beginn an "richtig heiß" ist.

Das trifft nicht minder auf den TuS Helmlingen zu. Denn nach dem Kantersieg gegen die Reserve der SG Köndringen/Teningen muss das Team von Dragi Paunovic nun zum noch ungeschlagenen Tabellenführer nach Schutterwald.