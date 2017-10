Über den Strich rutschen

Im Fußball ist des Öfteren von einem Sechs-Punkte-Spiel die Rede. Dann etwa, wenn sich zwei Mannschaften im unmittelbaren Kampf um die Meisterschaft befinden. Häufiger findet die Phrase jedoch im Abstiegskampf Gebrauch, da sich dort gemeinhin mehr Teams tummeln und die Konsequenz, der schmerzhafte Gang in eine untere Liga, weitreichendere Folgen hat als etwa eine Vizemeisterschaft. Auch Fußball-Verbandsligist SV 08 Kuppenheim steht morgen beim Kehler FV so ein ominöses und vielbeschworenes Sechs-Punkte-Spiel bevor.

Schließlich rangiert der SV 08 nach seinem 1:0-Erfolg gegen den SC Lahr mit 13 Punkten auf dem 14. Platz. Der Kehler FV ist zwar vier Positionen weiter oben angesiedelt, die Punkteausbeute ist jedoch die gleiche. "Bisher haben wir die sogenannten Sechs-Punkte-Spiele in dieser Saison allesamt verloren", sagt 08-Trainer Matthias Frieböse und hat dabei die Niederlagen gegen Aufsteiger Radolfzell, Stadelhofen, Mörsch und Neustadt im Sinn.

Im fünften Versuch soll es also endlich klappen mit einem Sieg gegen einen tabellarisch nicht weit entfernten Gegner. "Mit einem Dreier gegen Kehl würden wir über den Strich rutschen", erklärt Frieböse das anvisierte Ziel für die Auswärtspartie - und zwar das Verlassen der Abstiegsränge. "In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Deshalb müssen wir kontinuierlich punkten." Doch der Übungsleiter schiebt nach: "Kehl ist fußballerisch sicherlich nicht auf Augenhöhe mit uns. Ich kann mir auch nicht erklären, warum Kehl nicht so wirklich ins Rollen kommt, aber das Team hat fünf, sechs Spieler in seinen Reihen, die schon Oberliga gespielt haben." Daher müsse seine Truppe an den Auftritt gegen Lahr anknüpfen, vor allem wieder "kompakt stehen und Zweikämpfe annehmen", aber auch "die Konter besser zu Ende spielen", so Frieböse.

Gerade defensiv wusste seine Elf zu überzeugen, was auch an Neuzugang Sami Saddedine lag, der zusammen mit Routinier Thorsten Peter im defensiven Mittelfeld die Räume verdichtete, etliche Kilometer abspulte und zudem einige gute Aktionen in der Vorwärtsbewegung hatte. "Sami hat sich toll integriert. Er ist eine fußballerische Bereicherung für uns", ist Frieböse voll des Lobes für seinen Mittelfeldakteur.

Auf des Trainers Lob muss Yannis Otto dagegen in den nächsten Wochen verzichten. Das Eigengewächs hat sich gegen Lahr ein Innen- und Außenband im Knöchel gerissen und wird mehrere Wochen fehlen. Verzichten muss Frieböse auch auf den gesperrten Okan Eren. Hinter dem Einsatz von Maximilian Klein (Rückenprobleme) steht noch ein dickes Fragezeichen, dagegen kehrt Luca Alesi in den Kader zurück.