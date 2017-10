Die Mega-Herausforderung

Dieses persönliche Erfolgserlebnis hat Hubert Luft gut getan. Mit dem ersten Erfolg seit der Landesliga-Zugehörigkeit gegen RW Elchesheim hat sich der Rastatter SC/DJK auch eine prima Ausgangsposition in der Tabelle verschafft, wo man mittlerweile auf Rang vier angekommen ist. Der holprige Saisonstart ist längst vergessen, seit Wochen geht es nur noch in eine Richtung: Nach oben.

Doch ausgerechnet vor dem Schlagerspiel gegen Spitzenreiter SV Bühlertal drückt Luft auf die Bremse. "Ich bin demütig. Ich schaue in der Tabelle immer erst nach unten als nach oben. Und die Ausfälle von Dennis Hildenbrand und Simon Baumstark schmerzen sehr. Wir müssen schauen, wie wir damit zurechtkommen." Der bislang so starke Feldspieler muss genauer untersucht werden, und der Torwart geht in Urlaub, deshalb hat Luft seinen früheren Jugend-Schützling Steffen Barfuß zum RSC gelockt, er trainiert seit zwei Wochen schon mit. "Er ist ein erfahrener Mann", sagt Luft.

Dass gegen Bühlertal nicht nur eine starke Torwartleistung vonnöten ist, weiß der Coach. "Wir können nur gewinnen in diesem Spiel, das wird eine Riesenaufgabe für uns. Wir wollen sie aber kitzeln. Es wäre Quatsch, wenn ich sagen würde: 'Wir schauen nur auf Ergebniskosmetik'." Denn wie beim starken Gegner haben die Siege zuletzt eines ganz sicher gefördert: "Wir haben ziemlich viel Selbstvertrauen hinzugewonnen."

Nach der Herausforderung in Bühl kommt die nächste große in der Fremde auch Michael Santoro gerade recht. "Die Mannschaft ist leichter zu motivieren als gegen den Viertletzten, auch wenn die Aufgabe natürlich schwieriger ist als gegen Hausach. Rastatt ist derzeit mit uns die formstärkste Mannschaft der Liga. Sie sind physisch stärker als Bühl, kommen von der Körperlichkeit und Zweikampfstärke. Einige von denen sind ja wie Maschinen." Er kann sich sogar an ein Ereignis zurückerinnern, das verdammt lange her ist. "Beim Mittelbaden-Cup haben sie uns wirklich nicht gelegen." Michael Santoro weist andererseits auf die Tabelle hin, die alles aussagt über die Kräfteverhältnisse in der Liga: "Wir brauchen vor niemand Angst haben, wir können uns nur selbst schlagen."