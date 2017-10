Klug und die Bedenken um Klüngel

Wenn man als Trainer ein hoch dotiertes Rennen auf Deutschlands führendem Rennplatz in Iffezheim zweimal hintereinander gewonnen hat und beim dritten Anlauf mit einem Starter vertreten ist, dann will man natürlich wieder gewinnen. Vor allem dann, wenn es so gut läuft wie beim amtierenden Championtrainer Markus Klug, der mit einer Drei-Punkt-Führung (56:53) gegenüber Andreas Wöhler und Peter Schiergen zum heutigen Auftakt des Sales& Racing-Festival nach Iffezheim reist.

Es geht um das Ferdinand-Leisten-Memorial, als BBAG-Auktionsrennen mit 200000 Euro dotiert, davon 100000 Euro für den Sieger. Diese Sieger aus dem Klug-Stall im Kölner Gestüt Röttgen hießen 2015 Millowitsch und 2016 Dia Del Sol. In beiden Jahren äußerte sich Klug vor dem höchstdotierten deutschen Zweijährigen-Rennen sehr optimistisch, diesmal sieht es anders aus. Es geht um den Hengst Klüngel, den Andreas Helfenbein reitet. Es ist der einzige Starter des zweifachen Championtrainers in diesem Rennen. Klug: "Ich fürchte, die 1400 Meter sind für ihn deutlich zu kurz. Er ist gezogen wie ein Steher, deshalb wird das sehr schwer werden." Klug wollte aber keine Missverständnisse aufkommen lassen: "Das ist schon ein gutes Pferd."

Der einst in Iffezheim mit Familienpferden im Nebentrakt des Gülcher-Stalls tätige Hobby-Tennisspieler fand noch einen weiteren Grund, der den Sieg verhindern könnte: "Die Saison läuft ja wirklich ganz toll. In Köln habe ich 21 Rennen gewonnen. Aber beide Meetings in diesem Jahr in Iffezheim liefen schlecht." Damit konnte der erfolgshungrige Trainer nur mäßig umgehen. Der Pferdenamen Klüngel bedarf einer Erklärung: Klüngel ist ein spezieller Begriff aus Köln. "Kölscher Klüngel" ist ein nicht nur positiv belegter Begriff, es geht in Richtung mauscheln. Der Hengst trägt diesen Namen nicht von Geburt an. Das Züchtergestüt Zoppenbroich bot ihn auf der BBAG-Auktion 2016 namenlos an, für 28000 Euro kaufte ihn Holger Renz, der Experte für "kölsche Pääds-Namen" wie Millowitsch, Bützje, Schabau, Jeföhl und eben Klüngel. Der 1996 verstorbene Berufskölner Ferdinand Leisten hätte seine Freude an diesen Namen gehabt, während der in Rastatt aufgewachsene Markus Klug damit zunächst nichts anfangen konnte.

Bei 17 Zweijährigen hängt die Suche nach dem Sieger oder gar einer lukrativen Dreierwette nicht nur mit Wissen, sondern auch mit viel Glück zusammen. Mit der Nummer eins geht der Hengst Julio mit Alexander Pietsch ins Rennen. Trainer Mario Hofer sagt klipp und klar: "Wir kommen, um zu gewinnen. Julio ist viermal gelaufen, hat Routine und in Form ist er auch." Julios Jockey Alexander Pietsch kämpft zudem um seinen zweiten Champion-Titel, Konkurrent Filip Minarik führt mit 58 Siegen vor Pietsch mit 57 Treffern.

Minarik sitzt auf einem ganz besonderen Pferd: Der Hengst Arabino gehört dem Stall Steintor von Otto-Werner Seiler aus Hannover. Der Mann kann von erlebten Hindernisrennen in Iffezheim erzählen, da war der Zweite Weltkrieg gerade zu Ende. Unzählige Rennen hat der Stall Steintor hier gewonnen, ein Start in einem Rennen dieser Kategorie ist ungewöhnlich. Wenn Trainer Andreas Wöhler mit zwei Pferden antritt, sind diese Pferde niemals chancenlos.

Eduardo Pedroza hat sich für den Kölner Sieger Lord Leoso entschieden, Jozef Bojko sitzt auf Kabir, der in Bad Harzburg gewann. Christian von der Recke sattelt den Hengst Earl, den Maxim Pecheur reitet. Den kürzesten Weg zum Start hat die Stute Whaling Story mit dem 60-jährigen Kevin Woodburn. Das Pferd des badischen Stalles Heinrich&Heinrich steht im Iffezheimer Stall von Miroslav Rulec. Im vierten und achten Rennen locken jeweils 10000 Euro Garantieauszahlungen in der Viererwette. Besonders reizvoll ist ein Versuch mit dem Grundeinsatz von nur zwei Euro beim "Quick Pick", einer Art Zufallswetten. Man muss nicht nachdenken, nur den Betrag an der Wettkasse ansagen und schon druckt der Computer einen Wettschein.