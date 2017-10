Auswärtsfluch beenden

Das Thema "Auswärtsschwäche" nervt den Karlsruher SC. Die Wildparkprofis sind mit nur einem Punktgewinn in sechs Spielen auf fremden Plätzen die mit Abstand schlechteste Auswärtself der Dritten Liga. "Es ist unser aller Wunsch", sagt Sportdirektor Oliver Kreuzer vor dem heutigen Spiel beim SC Preußen Münster (14 Uhr), "diese Diskussion zu beenden". Und Cheftrainer Alois Schwartz ergänzt: "Wir wollen diesen Bock endlich umstoßen", und erstmals von einer Dienstreise drei Punkte mit nach Hause bringen.

Sollte dieses Vorhaben gelingen, es wäre für Marc Lorenz eine ganz besondere Sache. Denn der 29-jährige Mittelfeldspieler wurde in Münster geboren und spielte in der Jugend und in der ersten Mannschaft (2009 bis 2011) des SC Preußen. "Die ganze Familie und viele Freunde", werden bei seiner Stippvisite in Westfalen auf der Tribüne sitzen. "Und ich hoffe natürlich, dass wir die lange Heimfahrt mit dem ersten Auswärtssieg im Gepäck antreten können."

Fink drängt zurück in die Startelf

Das aber wird schwerer, als es auf den ersten Blick aussieht: Der KSC ist Tabellenachter, seine Gastgeber "nur" 17. Doch beim genaueren Hinschauen erkennt man: Der SC Preußen hat nur drei Zähler weniger auf dem Konto als die Wildparkprofis. Und in seinem vergangenen Heimspiel war Münster starker 4:1-Derbysieger gegen den VfL Osnabrück. "Hoffentlich können sie gegen uns nicht an diese Leistung anknüpfen", sagt Alois Schwartz.

Dem KSC-Coach steht für das siebte Auswärtsspiel der Saison das am vergangenen Samstag gegen die Würzburger Kickers (2:0) erfolgreiche Personal zur Verfügung. Kapitän Kai Bülow (Schambeinentzündung), Andreas Hofmann (Kniescheibe) und Oguzhan Aydogan (Meniskus-OP) befinden sich noch in der Rehabilitation. Der türkische U-17-Nationalspieler Malik Karaahmet ist mit seiner Mannschaft bei der WM seiner Altersgenossen in Indien in der Vorrunde gescheitert und zurück im Wildpark, wird aber voraussichtlich nicht zum 18-köpfigen Aufgebot für das Spiel in Münster gehören.

Stürmer Anton Fink hingegen, der wegen eines leichten grippalen Infekts am vergangenen Samstag gegen Würzburg nur auf der Bank saß, könnte im Preußen-Stadion Florent Muslija aus der Startelf verdrängen. Ansonsten sind keine personellen Änderungen in der Anfangsformation der Badener zu erwarten.