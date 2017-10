Noch zweimal um große Ehren Von Klaus Göntzsche Siege in Europa-Gruppe-Rennen sind im Galopprennsport die höchsten Weihen. Sicherlich unterschiedlich zu werten von der Gruppe III bis zur Gruppe I, in Iffezheim der Große Preis von Baden. Sieben Rennen dieser Kategorie gibt es davon in Deutschland. Das Finale dieser Champions League des Turfs findet am 1. November in München-Riem statt. Morgen zum Iffezheimer Saisonende werden noch einmal zwei Europa-Gruppe-III-Rennen gelaufen. Der Ittlingen-Preis der Winterkönigin (6. Rennen um 16.10 Uhr ) und die Baden-Württemberg-Trophy (8. Rennen um 17.20). Das größere Feld mit elf zweijährigen Stuten tritt im Winterköniginnen-Rennen an, seit 2004 in Iffezheim gelaufen, einst eine feste Größe am Mülheimer Raffelberg. Wie schon im Leisten-Memorial heißt der Trainer-Titelverteidiger Markus Klug, Well Spoken aus dem Gestüt Röttgen gewann 2016. Und heute? Vier der elf Stuten kommen aus dem Klug-Stall. Derartige Größenordnungen sind für den Champion längst Alltag: Im Preis der Diana 2016 war er mit sieben Stuten präsent, Kasalla als seine Beste wurde Vierte. Beim Derbysieg von Windstoß in diesem Jahr liefen für ihn ebenfalls sieben Pferde. An der Wettbörse wird Rock my Love mit Adrie de Vries die kleinste Quote bringen. Markus Klug: "Sie hat die meiste Klasse. Es sah schon gut aus, wie sie zuletzt gewann." Es wird aufregend für Besitzer Günter Merkel aus Iffezheim. Suada mit Maxim Pecheur bevorzugt weichen Boden, wie zuletzt in Dortmund. Und Bützje mit Andreas Helfenbein? "Sie hat sich immer weiter verbessert" sagt der Trainer, der im Gestüt Röttgen für 85 Pferde verantwortlich ist. Kaum zu glauben, aber es gibt auch dort noch freie Boxen. Dina läuft für das Gestüt Röttgen, der demnächst in Südafrika reitende Niederbayer Martin Seidl sitzt im Sattel. "Sie ist zweimal gut gelaufen", sagt der Trainer. Was immer das auch für heute bedeuten mag. Solche Rennen für junge Pferde sind immer auch Standortbestimmungen der Spitzentrainer. Wobei Andreas Wöhler nur mit Sword Peinture präsent ist, die Jozef Bojko reitet. Kleines Feld in der BW-Trophy Für Peter Schiergen tritt die zuletzt auf der Neuen Bult siegreiche Angelita mit Daniele Porcu an. Erfreulich ist der Start der beiden Iffezheimer Stuten Indian Dream aus dem Rulec-Stall mit Michael Cadeddu und I am what I am von Lennart Hammer-Hansen mit Robert Havlin. Als Siegerin im Preis des Casino Baden-Baden läuft Cabarita mit Champion Filip Minarik. Ein überschaubares Feld von sechs Pferden startet in der Baden-Württemberg-Trophy. Aber es sind schon außergewöhnliche Pferde, die um die Siegprämie von 32000 Euro kämpfen. Ganz oben mit der Nr. 1 der Vorjahressieger Palace Prince mit Filip Minarik. Vier Gruppe-Rennen hat der Derbyzweite von 2015 hinter dem vergessenen Sieger Nutan gewonnen, drei davon in Iffezheim. Bei der Großen Woche ging der Angriff auf den vierten Iffezheimer Erfolg im Oettingen-Rennen gegen Pas de Deux nur knapp daneben. Jean-Pierre Carvalho wird ihn topfit vorstellen, der Sieg 2016 ging noch auf das Konto des jetzigen Trainer-Pensionärs und Mehrfach-Beraters Andreas Löwe. Matchwinner aus dem Stall von Axel Kleinkorres in Neuss hat in Hamburg und Hoppegarten gewonnen. Ein schnelles Rennen ist gut für ihn. Er mag die Iffezheimer Bahn - das trifft auch für Devastar mit Jockey Adrie de Vries zu. Mit 50000 Euro (inklusive eines Jackpots von 31000 Euro aus der Großen Woche) im vierten Rennen wird die "Wettchance des Jahres" geboten.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Iffezheim

Jahresabschluss in Iffezheim Iffezheim (red) - Zum Abschluss des Iffezheimer Rennjahres treffen sich die Galoppsportler (Foto: av) am kommenden Wochenende zum Sales & Racing-Festival. Neben spannenden Rennen geht auch die BBAG-Auktion über die Bühne. Der Katalog hierfür umfasst 380 Pferde. » Weitersagen (red) - Zum Abschluss des Iffezheimer Rennjahres treffen sich die Galoppsportler (Foto: av) am kommenden Wochenende zum Sales & Racing-Festival. Neben spannenden Rennen geht auch die BBAG-Auktion über die Bühne. Der Katalog hierfür umfasst 380 Pferde. » - Mehr Maranello

Vettel schwört Ferrari-Team ein Maranello (red) - Nach dem erneuten Ausfall beim Großen Preis von Japan in Suzuka am Sonntag ist die Weltmeisterschaft für Sebastian Vettel in der Formel 1 in weite Ferne gerückt. Nichtsdestotrotz schwört der Heppenheimer sein italienischen Team auf die letzten Rennen ein (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Nach dem erneuten Ausfall beim Großen Preis von Japan in Suzuka am Sonntag ist die Weltmeisterschaft für Sebastian Vettel in der Formel 1 in weite Ferne gerückt. Nichtsdestotrotz schwört der Heppenheimer sein italienischen Team auf die letzten Rennen ein (Foto: dpa). » - Mehr