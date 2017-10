Gegen die Wissenschaft

Endspiele haben bekanntlich ihre eigene Dramaturgie. Wenn sich jedoch zwei Endspielteilnehmer zum sechsten Mal hintereinander gegenüberstehen, bei denen immer eine Mannschaft den Titel errang, könnte man auch das Gesetz der großen Zahl bemühen.

In seiner einfachsten Form hat es zum Inhalt, dass "sich die relative Häufigkeit eines Zufallsergebnisses in der Regel um die theoretische Wahrscheinlichkeit eines Zufallsergebnisses stabilisiert, wenn das zugrundeliegende Zufallsexperiment immer wieder unter denselben Voraussetzungen durchgeführt wird". Wie bitte? Reden wir hier nicht vom Endspiel um die deutsche Motoballmeisterschaft in Kuppenheim? Selbstverständlich - wenn man aber die Wissenschaft bemüht, wird heute (17.30 Uhr) das Endspiel zwischen den beiden besten Motoballmannschaften MSC Ubstadt-Weiher und dem MSC Puma Kuppenheim wieder von Ubstadt-Weiher gewonnen.

Bei einem kurzen Rückblick auf die abgelaufene Saison sieht es diesmal allerdings ein wenig anders aus. Den Auftakt machten Anfang März die Pokalspiele. In der ersten Runde schlug der amtierende deutsche Meister Ubstadt-Weiher den MSC Jarmen mit 16:0 und der MSC Puma Kuppenheim gewann gegen den MSC Kobra Malching mit 32:0 - damit stand für viele Fans die Endspielpaarung bereits fest. Aber es sollte anders kommen; die Pumas schieden nach einem taktisch völlig aus dem Ruder gelaufenen weiteren Spiel überraschend vorzeitig aus dem Pokal aus.

Die Auftaktspiele in der Bundesliga gewannen sowohl die Spargelstädter als auch die Knöpflestädter. Auch der MSC Taifun Mörsch gewann, und damit besetzten diese drei Mannschaften die Tabellenspitze: Taifun auf Platz eins, Puma am zweiten Platz und der deutsche Meister nur auf dem vierten Platz. Am dritten Spieltag sahen die über 700 Zuschauer ein Spitzenspiel, das seinen Namen verdiente: Ubstadt-Weiher siegte nach einer riesigen Aufholjagd mit 12:6 gegen den Puma, der seinen Vorsprung verspielte.

Im Pokalendspiel schlug der Taifun als bis dahin stärkste Mannschaft der Saison die heimlichen Favoriten aus Ubstadt-Weiher deutlich mit 14:4. Nach den Viertelfinalspielen standen die Mannschaften aus Seelze, Ubstadt-Weiher, Mörsch und Kuppenheim als Halbfinalisten fest. Die Mannschaft aus Ubstadt-Weiher konnte sich durch zwei Siege als erster Finalist qualifizieren. Die sehr stark eingeschätzten, und als sichere Finalisten gehandelten Wirbelwinde des Taifun Mörsch verloren überraschend das Hinspiel gegen die Pumas und der Sieg im Rückspiel fiel zu gering aus.

Die Kuppenheimer hatten ihre Zähne gezeigt und demonstriert, dass sie mit absolutem Siegeswillen in das Finale wollten. Mit dieser Leistung ist auch der Titelgewinn möglich. Für Spannung ist also gesorgt, und ob die Tagesform oder die Wissenschaft am Ende entscheidet, ist vollkommen offen.