Anderer Auftritt erwünscht

Gestärkt wird diese Hoffnung durch eine glatte 0:3-Niederlage der Alpen Volleys in Friedrichshafen. Wolochin weiß aber auch um die Stärke der Hachinger Spieler und ist Realist genug, um die Sache recht vorsichtig anzugehen. "Auch wenn Haching sicherlich nicht auf gleichem Niveau wie Frankfurt spielen wird, gehe ich schon davon aus, dass sie ein sehr gutes Spiel machen werden." Für sein eigenes Team bedeutet dies, dass jeder Spieler alles abrufen muss, um nicht erneut überrollt zu werden. Denn klar ist Wolochin auch, dass gegen Rhein-Main zu viele Chancen liegen gelassen wurden. Das Ergebnis hätte durchaus passabler gestaltet werden können. Doch dazu hätte man schlichtweg die eigenen Chancen besser nützen müssen, ungefähr so, wie es die Rhein-Main-Volleys mit brutaler Konsequenz zelebrierten.

Doch beginnend bei der schwachen Annahme kamen die Bisons nie in Schwung. "Wir waren viel zu verkrampft und haben nie unser Spiel gespielt." Genau in diesen Punkten hofft der Argentinier auf Besserung und entsprechend konsequent wurde im Training auch gearbeitet. Ohnehin fordert Wolochin vom Bisons-Umfeld Geduld ein, denn die neue Mannschaft müsse sich erst noch richtig finden. "Wir sind auf einem guten Weg. Die Spieler ziehen alle voll mit, aber es wird eben noch einige Zeit dauern, bis sich die Automatismen einstellen werden."

Ähnlich sieht es bei den Alpen Volleys aus, die in Friedrichshafen nur im ersten Satz gleichauf war, diesen nach einer 18:14-Führung sogar hätte gewinnen müssen. Doch danach erhöhte Friedrichshafen den Druck, Haching fiel auseinander. Gegen die Bisons soll nun aber das erste Erfolgserlebnis her, denn wenn man tatsächlich oben mitspielen will, darf man sich keinen weiteren Ausrutscher leisten. Die Ausgeglichenheit der Ligaspitze gab es nämlich gleich am ersten Spieltag zu bestaunen, an dem Düren den amtierenden Meister Berlin mit 3:0 aus der Halle prügelte. Das Spiel gegen Bühl wurde deshalb schon zum ersten Gradmesser erkoren, eine Novität ist es allemal. Erstmals findet ein Bundesligaspiel außerhalb Deutschlands statt, gespielt wird in der Universitätssporthalle Innsbruck. Nach dem zehnten Meistertitel in der Alpenrepublik wurde der Profikader ausgegliedert und, um noch professioneller arbeiten zu können, startet man nun in Kooperation mit Unterhaching dank in der Bundesliga. (win)