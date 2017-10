Finalfluch endlich beendet

Kuppenheim

Motoball-Finale in Kuppenheim Kuppenheim (red) - Die vergangenen fünf Endspiele um die deutsche Meisterschaft im Motoball hat der MSC Puma Kuppenheim gegen Serientäter MSC Ubstadt-Weiher allesamt verloren. Am Samstag (17.30 Uhr) soll der sechste Anlauf nun endlich von Erfolg gekrönt sein (Foto: fuv).