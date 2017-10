Eine Hälfte reicht nicht

Nur eine Halbzeit lang sah es in Münster danach aus, als ob der Karlsruher SC im siebten Anlauf endlich den ersten Auswärtssieg dieser Drittliga-Saison einspielen könnte. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz ging nach einem Tor von Jonas Föhrenbach (25.) jedenfalls mit einer verdienten 1:0-Führung gegen den SC Preußen in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel jedoch gaben die Gäste vor knapp 7000 Zuschauern aus unerklärlichen Gründen die Spielkontrolle aus der Hand und mussten nach dem 1:1 durch Jeron Al-Hazaimeh (76.) letztendlich froh sein, dass sie die Heimreise mit wenigstens einem Punkt in der Tasche antreten konnten.

Den Wildparkprofis war von Beginn an anzumerken, dass sie die Diskussion um ihre Auswärtsschwäche im Preußen-Stadion endlich beenden wollten. Und schon in der siebten Minute hatte Marc Lorenz in seiner Geburtsstadt und an seiner früheren Wirkungsstätte die Karlsruher Führung auf dem Fuß - Michele-Claudio Rizzi aber blockte seinen Schuss ab. "Der KSC war in der ersten Halbzeit stark überlegen", räumte SCP-Trainer Benno Möhlmann nach dem Abpfiff ein. Seine Mannschaft habe ihre Gäste "spielen lassen". Mehr als einen Treffer bekamen die Wildparkprofis aber nicht zustande. "Wir hätten das 2:0 nachlegen müssen", war Föhrenbachs Erklärung für den "nur" Teilerfolg in Westfalen: "Wir hatten den Gegner komplett im Griff."

Aber schon kurz vor der Pause hätte es im Karlsruher Kasten klingeln können. Nach einer Ecke der Hausherren kam deren aufgerückter Innenverteidiger Sebastian Mai vor KSC-Keeper Benjamin Uphoff und Daniel Gordon an den Ball, köpfte jedoch knapp über das leere Tor der Badener (42.).

In der zweiten Halbzeit und mit der Einwechslung von Tobias Rühle wurde Preußen Münster dann immer stärker. "Wir haben nach 60 Minuten den Faden verloren", stellte Alois Schwartz in seiner Zusammenfassung fest. "Der Gegner hat Wucht reingeworfen." Damit sei seine Mannschaft nicht klar- und auch nicht mehr hinten rausgekommen. "Wir haben den Gegner immer wieder eingeladen", ärgerte sich der KSC-Trainer - durch Fehlpässe, amateurhafte Ballverluste, Missverständnisse, Stellungsfehler, technische Fehler und schwaches Zweikampfverhalten. In der 76. Minute holte der kurz zuvor eingewechselte Al-Hazaimeh dann nach, was sein Kapitän Adriano Grimaldi in der 62. Minute noch versäumt hatte: Nach einer Flanke von Rühle erzielte er per Kopf völlig freistehend den verdienten Ausgleich für den SCP.

Dank Uphoff, der einen gefährlichen Schuss von Martin Kobylanski abwehrte (84.), geriet der KSC wenigstens nicht mehr in Rückstand. "Unterm Strich", meinte Trainer-"Dino" Möhlmann (63) abschließend nicht zu Unrecht, "hätten wir vielleicht sogar ein bisschen mehr verdient gehabt, als nur das 1:1".

Umgekehrt hätte aber bei einer Kopfballchance von Dominik Stroh-Engel (85.) und einem Freistoß von Marvin Wanitzek (90.+1) durchaus auch noch ein KSC-Sieg herausspringen können.

SC Preußen Münster: Körber - Tritz, Kittner, Mai, Menig (89. L. Stoll) - Hoffmann (46. Rühle), Braun, Rizzi, Heinrich (73. Al-Hazaimeh) - Kobylanski, Grimaldi.

Karlsruher SC: Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Camoglu (79. Thiede), Mehlem, Wanitzek, Lorenz (67. Stroh-Engel) - Muslija, Schleusener.

Schiedsrichter: Wollenweber (Mönchengladbach) - Zuschauer: 6737 - Tore: 0:1 Föhrenbach (25.), 1:1 Al-Hazaimeh (76.) - Gelbe Karten: Rizzi, Kittner - Gordon, Föhrenbach - Beste Spieler: Rühle - Mehlem.