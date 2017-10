Alle lächeln, aber nur Phönix feiert

Es waren noch exakt zehn Minuten zu spielen in der Fremersberghalle, im Südbadenliga-Derby zwischen Phönix Sinzheim und der SG Steinbach/Kappelwindeck, als Kalman Fenyö vom rechten bis zum linken Ohr grinsen musste. Kurz zuvor hatte er seinen Ersatztorwart Lotfi Hamadi für den starken Peter Fodor auf die Platte geschickt, der mit seiner ersten Ballberührung am Samstagabend den Siebenmeter von Simon Pfliehinger aus dem Eck fischte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war dem Phönix-Coach klar, dass nichts mehr schiefgehen kann. Wenig später war der 32:21-Heimsieg gegen den Nachbarn perfekt.

"Ich denke, wir waren die gesamten 60 Minuten über die klar bessere Mannschaft. Eigentlich war es in der zweiten Halbzeit nur eine Frage der Zeit, bis wir uns deutlich absetzen", sagte Fenyö nach der Partie, noch immer grinsend. Gründe für den deutlichen Sieg hatte er auch parat: "Ganz klar unsere überragende Abwehrarbeit im Verbund mit der Torhüterleistung."

Interessanterweise hatte auch Markus Ullrich ein Lächeln auf den Lippen. Das lag allerdings eher an seinem von Grund auf fröhlichen Gemüt, als an der Leistung seiner Mannschaft, denn die war laut seinen Worten "unterirdisch" - zumindest was die Chancenverwertung angeht. Beweis dafür ist erneut die Hamadi-Parade aus Minute 50: Es war der insgesamt vierte verworfene Siebenmeter der Rebland-SG bis zu diesem Zeitpunkt. "Der Angriff hat gar nicht funktioniert", so Ullrichs Fazit, dem an seinem Geburtstag verständlicherweise nicht unbedingt zum Feiern zumute war.

Schon der Beginn war aus Steinbacher Sicht wenig vielsprechend, Phönix fand vor prächtiger Kulisse immer wieder Lücken in der offensiven SG-Deckung. Ein schnelles 3:0 (3.) für die Hausherren war die Folge. Rein emotional waren alle Beteiligten früh in Derbystimmung, einige fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen brachten die Gemüter obendrein in Wallung - verbale Scharmützel auf und neben dem Feld inklusive. Immerhin erinnerte sich die SG danach, dass man in der Abwehr ruhig beherzt zupacken darf: Beim 6:4 waren die Gäste dran (18.).

Angesichts der Abschlussschwäche der Rebländer trat die spielerische Überlegenheit der Hausherren aber nunmehr verstärkt zutage, wie das 12:5 (27.) für Sinzheim unterstreicht. Nach zwei geschenkten Toren - in Unterzahl brachte Fenyö einen sechsten Feldspieler, weshalb Tim Schreck und Daniel Kern in den leeren Kasten trafen - keimte beim Pausenstand von 12:7 nochmals Hoffnung auf. Umso mehr, als Youngster Benedikt Müller mit einem Dreierpack sowie Johannes Höll zum 17:14 verkürzten (40.).

Zweifel am dritten Derbysieg der Feuervögel in dieser Saison - zuvor gab es Erfolge gegen MuKu und Helmlingen - kamen aber keine auf, vor allem weil Yanez Kirschner, Antoine Lauffenburger und Luis Pfliehinger die Steinbacher Abwehr immer wieder gekonnt auseinandernahmen.

Phönix Sinzheim: Fodor, Hamadi - L. Pfliehinger 6/1, Winogrodzki 5/2, Y. Kirschner, Lauffenburger je 5, Rumpf, Weis je 3, Ernst 2, St. Pierre, V. Kirschner, Huck je 1, Möllering, Meny.

SG Steinbach/Kappelwindeck: S. Meßmer, Forcher - S. Pfliehinger 5/4, Müller 4, Braun 3/1, J. Höll, D. Kern je 3, Schreck 2, Seebacher 1, Schmitt, M. Kern, Misetic, P. Huck, C. Höll.

Schiedsrichter: Himmelsbach (HSG Ortenau)/Littenecker (HGW Hofweier) - Zuschauer: 600 - Zeitstrafen: 4/3.