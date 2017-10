Optimaler Einstand auf dem Weg zur Titelverteidigung Dem Bundesligateam der OSG Baden-Baden sind zum Auftakt der neuen Saison der Schach-Bundesliga am vergangenen Wochenende zwei Heimsiege gelungen. Einem nie gefährdeten Erfolg im Spitzenspiel gegen den SK Schwäbisch Hall, folgte tags darauf in einem langen Zeit offenen Duell ein Sieg über die SF Deizisau. Gegen Schwäbisch Hall brachte Etienne Bacrot, nach einem Remis von Michael Adams, die Kurstädter in Führung. Radek Wojtaszek erzielte ein weiteres Remis, bevor Arkadij Naiditsch zum 3:1 erhöhte. Exweltmeister Viswanathan Anand lies einen Sieg aus, musste ebenfalls in die Punkteteilung einschlagen. Peter Svidler kam in seiner Partie nicht aus den Startlöchern, wodurch er die Hand zur Aufgabe reichen musste. Maxime Vachier-Lagrave machte sich mit seinem Sieg selbst ein schönes Geburtstagsgeschenk. Den Endstand zum 5,5:2,5 sicherte Rustam Kasimdzhanov mit einem vollen Punkt. Am Sonntag war die SF Deizisau der Gegner. Eine exzellente Aufstellung der Gäste, unter anderem mit den ehemaligen OSG-Großmeistern Georg Meier, Andreas Heimann, Rustem Dautov und Philipp Schlosser, machte der OSG das Leben schwer. Durch eine frühe Niederlage von Adams musste Baden-Baden einem Rückstand hinterherrennen. Lange war offen, ob das Blatt tatsächlich noch gewendet werden konnte. Wojatszek, Anand und Vachier-Lagrave kamen zunächst nicht über ein Remis hinaus. Als Kasimdzhanov den Ausgleich zum 2,5:2,5 erzielte, war an den restlichen Brettern die Remisbreite noch nicht überschritten, wenn auch leichte Vorteil für die OSG-Spieler zu erkennen waren. Am Ende gab es dann doch noch drei volle Punkte durch Bacrot, Svidler und Naiditsch zum Endergebnis von 5,5:2,5. Bemerkenswert war dabei Bacrots Sieg gegen das zwölfjährige Ausnahmetalent Vincent Keymer, den der Franzose in einer ausgeglichenen Partie mit überraschenden Zügen so lange provozierte, bis Keymer der entscheidende Fehler unterlief. Die beiden Siege brachten der OSG zunächst die Tabellenführung ein, die das Team mit Solingen und Hockenheim teilen muss. (red)

