Entscheidung am Pauschenpferd

"Wir haben heute wacker gekämpft und ehrlich gesagt bin ich froh, dass sich heute keiner verletzt hat", resümierte Jan Lugauer, der von der Trainerbank zurück in die Mannschaft wechselte, um mit einer Minimalübung wenigstens vier Reckturner aufbieten zu können. Sein Vater Gerd fügte noch an, dass er eine solche Verletzungssituation in 40 Jahren als Übungsleiter noch nicht erlebt habe. Umso erfreulicher war es zu sehen, wie die Turner der TVB-Riege sich gegenseitig unterstützten - Geräte wurden von Akteuren geturnt, die vor kurzer Zeit nicht einmal in theoretischen Überlegungen zur Diskussion standen.

Zum Start des Wettkampfs gingen die Gerätepunkte am Boden knapp mit 6:5-Scorepunkten an die TG. Das Highlight am Boden war zweifelsohne die Kür des Elsässers Xavier Scherrer, der zahlreiche Höchstschwierigkeiten anzubieten hatte. In der Rückschau wäre durch eine andere Taktik sogar der Gerätesieg für den TVB möglich gewesen, da man mit einer anderen Aufstellung der Gäste gerechnet hatte. "Wir haben ja auch Verletzungsprobleme und mussten umstellen, wenn auch nicht ganz so schlimm wie bei Bühl", kommentierte TG-Trainer Sven Urban seine Formation, die ebenfalls einige ungewollte Umstellungen aufwies.

Doch während sich einige Zuschauer dachten, dass sie sich jetzt weiterhin auf einen engen Schlagabtausch freuen konnten, sorgten die Hanauerländer mit einer sehr souveränen Pferdleistung bei 16:0 Punkten für eine Vorentscheidung. Die Turner im TVB-Trikot wirkten ein wenig unsicherer als die Gäste. Ausgerechnet auf der Ausländerposition gab es für die Gastgeber gleich zwei Absteiger, was zu den niedrigsten Wertungen des Tages führte.

An den Ringen fehlte den Bühler Turnern nur ein Scorepunkt zum ersten Gerätepunkt, über den man sich nach der Halbzeitpause aber beim 5:5-Unentschieden am Sprung verdientermaßen freuen durfte. Hier gab es zwar ein paar Wackler aufseiten des TVB, dank der höheren Ausgangswerte verbuchte man jedoch wenigstens einen zählbaren Erfolg. Die Gerätepunkte am Barren sicherten sich die TG Hanauerland mit sechs Scorepunkten Vorsprung wieder etwas deutlicher, während es beim abschließenden Reck nur zwei Scorepunkte waren.

Für die Bühler Riege, die sich vor der Verletzungsmisere in der Tabelle nach oben orientieren durfte, kommt es am Samstag zum Duell mit dem Tabellennachbarn TG Wangen-Eisenharz, wo man alle Kräfte mobilisieren will. (ott)