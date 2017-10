Große Momente für Merkel und die Gräfin

Es war ein großer Tag für Günter Merkel: Seine Galopper-Stute Rock my Love gewann mit Jockey Adrie de Vries zum Finale der Iffezheimer Saison 2017 am Sonntag den mit 60000 Euro dotierten und mit viel Hoffnung und Ehre versehenen Preis der Winterkönigin (wir berichteten). Siege eigener Pferde bewirken in den Menschen sehr oft besondere Reaktionen. Auch Merkel rührte es mächtig an.

Dabei mangelt es ihm nicht an Routine, denn der 78-jährige Unternehmer mit dem unübersehbaren Omnibus-Wagenpark an der Kreuzung der Badener Straße zur Ortseinfahrt nach Iffezheim hält seit Ende der 70er Jahre Rennpferde. Anfangs noch unter dem "Decknamen" "Stall Angelique", seit 1983 aber taucht der Name Günter Merkel in den Verbands-Statistiken als Besitzer auf. Sein erstes Rennpferd war der 1972 geborene Double Bourbon aus der Zucht des Gestüts Röttgen, vermittelt über den jetzt 75-jährigen Wilfried Schütz, täglich in Iffezheim im Sattel seines Pferdes Dragoslav im Einsatz. Dazu kamen noch Deal Health und Happy Jack - ihre Karrieren endeten sämtlich mit Beinbrüchen.

Merkel hielt als Besitzer unverdrossen durch: 1988 gelang ihm eine Serie, die bundesweit für Schlagzeilen sorgte. Zwischen dem 31. Juli und 24. September haben seine Pferde Windsor Prince, Turfkönig, Temperamentus und Abendstern in neun Rennen unter der Regie von Trainer Uwe Ostmann hintereinander nur gewonnen. Der von ihm selbst gezogene Hengst Turfkönig gewann in dieser Zeit den Preis des Winterfavoriten, das Mehl-Mülhens- und das Union-Rennen und war obendrein Dritter im Derby 1989 hinter Mondrian und Taishan. Merkel verkaufte ihn (hochpreisig) an das Gestüt Auenquelle von Dieter Ellerbracke. Dort wurde das populäre Pferd auch Deckhengst, allerdings mit nur einer kurzen Karriere.

Das alles ist verdammt lang her. Merkel aber blieb weiter mit Leidenschaft in diesem Sport. Zu den Rennen reiste er fast immer an, aber aus jeglichen Verbandsgremien hielt er sich trotz einiger Anfragen stets raus. Nach der Siegesserie vor fast 30 Jahren ist dieses Zitat von ihm überliefert: "Es war ein überwältigendes Gefühl." So wie am Sonntag, als sich die von Markus Klug trainierte Rock My Love zur Winterkönigin krönte. Der Trainer mit Elternhaus in Rastatt begann seine mittlerweile atemberaubende Karriere mit Familienpferden in einem Seitentrakt des Gülcher-Stalls in Iffezheim. Auch ein besonderes Ereignis.

Nur eine gute halbe Stunde nach diesem Europa-Gruppe-Rennen gewann der fünfjährige Wallach Loulou's Jackpot den Preis der Iffezheimer Industrie und Wirtschaft. Angereist aus Dresden, transportiert von Trainer Lutz Pyritz und strammen Schritts vom Geläuf abgeholt von seiner stolzen Besitzerin Christine Gräfin von Kageneck. Nicht im der Witterung angemessenen, regensicheren Alltagsdress, sondern in einem ganz offenbar für einen Sieg ausgewählten, geschmackvollen Kostüm. Lutz Pyritz dazu: "Der Gräfin bedeuten solche Erfolge sehr viel. Es war für sie ein großes Ereignis, ihr Pferd selbst vom Geläuf abzuholen. Deshalb auch das Kostüm." Bevor sie in ihrem Büro an der Frauenkirche die Arbeit aufnimmt, reitet sie jeden Morgen auf der Bahn im Ortsteil Seidnitz ihre Pferde. Die dürfen keinen einzigen Peitschenschlag spüren. So ganz hat es der junge Reiter Nicola Sechi aus Pisa auf der Iffezheimer Bahn aber nicht vermeiden können. Er wollte die Gräfin schließlich nicht enttäuschen.

Von 1976 bis 2001 hat sie selbst Rennen - meist mit ihren eigenen Pferden - geritten. 73 Siege kamen dabei zusammen, zwei davon in Iffezheim. Die frühere Bankerin aus Frankfurt übt seit 2006 eine berufliche Tätigkeit mit großem Seltenheitswert aus: Sie ist die kaufmännische Geschäftsführerin der berühmten Dresdner Frauenkirche.

Für die Baden-Racing-Gesellschaft als führender deutscher Rennveranstalter bilanzierte derweil Geschäftsführerin Jutta Hofmeister die Saison 2017: "Wir befinden uns auf einem guten Weg. Es ist auf vielen deutschen Rennbahnen eine positive Stimmung zu spüren. Wenn das Wetter stimmt, kommen die Menschen." Der Dauerregen am Sonntag des Sales&Racing-Festivals verhinderte mehr Besucher, es kamen nur 5065 Zuschauer auf die Bahn. Das Frühjahrs-Meeting ist mit vier Renntagen vom 30. Mai bis 3. Juni 2018 geplant.