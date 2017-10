Dritter Sieg im dritten Spiel

TuS Schutterwald -

HR Rastatt/N. 16:20.

Die Gäste erwischten einen blendenden Start: Die Abwehr ließ mehr als 13 Minuten keinen Treffer zu, der Angriff besorgte eine 4:0-Führung. In der Folge kämpfte sich der TuS besser in die Partie und markierte in Minute 18 den Anschluss zum 4:5. Bis zur Pause war es ein Duell auf Augenhöhe, beim Stand von 9:11 wurden die Seiten gewechselt. Bis zum 16:17 (45.) blieb es eng, dann konnte sich die HR entscheidend absetzen, auch weil der TuS dreimal vom Siebenmeterpunkt scheiterte.

Tore für Schutterwald: Zimmermann 5/1, Imhoff 3, Vetter 3/2, Oßwald, Federau je 2, Schmelz 1 - für Rastatt: Djerdak 6, Chruscinska 5, Eller 4/1, Kölmel 4, Scionti 1.

SG Freudenstadt/B. -

TS Ottersweier II 20:17.

Die TSO zeigte ihre bis dato schlechteste Saisonleistung und ließ sich zu Beginn von der harten Gangart der Gastgeberinnen überrumpeln. Nach dem 3:2 (10.) zog die SG auf 9:2 davon (19.). Immerhin konnte die TSO den Rückstand zur Pause eindämmen (12:8). Beim 17:10 (41.) schien die Partie dann gelaufen, doch die Gäste zeigten Moral und eine ordentliche Abwehrleistung, beim 18:16 (55.) war man auf Tuchfühlung. Mehr war allerdings nicht drin.

Tore für Freudenstadt: Knödler 9, K. Günter 5/1, Höfler 3, Welle 2, Bertiller 1 - für Ottersweier: Stengele 6/5, Leins 4, Belikan, C. Zimmer je 2, L. Zimmer, Schmieder, Hörth je 1.

HSG Hardt -

Muggensturm/K. II 22:28.

Bei wechselnder Führung verlief der Lokalkracher zunächst ausgeglichen, erst beim Stand von 8:11 (21.) konnte sich MuKu leicht absetzen. Die Seiten wurden beim 13:15 gewechselt. Ein 6:0-Lauf zum 16:22 (47.) brachte dann die Vorentscheidung zugunsten der Gäste. Während MuKu den ersten Erfolg feiern durfte, bleibt die HSG weiter sieglos.

Tore für HSG: Krezo 6, Huditz, Liebs, Jung je 4, Müller 2/1, Meier, Schweikart je 1 - für MuKu: Malisa Kunz 8, Stahlberger 5/1, Buchholz, Henderson, Spangenberg je 4, Ma. Kunz 2, Josenhans 1.

Phönix Sinzheim II -

Panthers Gaggenau 20:18.

Mit dem Derbysieg machte die Phönix-Reserve ihrer Trainerin zum 50. Geburtstag das passende Geschenk. Bis zur Feier wurde allerdings lange gezittert: In Hälfte eins verballerte Sinzheim reihenweise Chancen, folglich lag Gaggenau zur Pause mit 8:7 vorn. Nach dem Wechsel bauten die Panthers die Führung leicht aus (10:12/43.), mussten dann allerdings den Platzverweis von Christina Illg verkraften (48.). Danach konnte Phönix die Partie drehen.

Tore für Phönix: Kresin 6, N. Ernst 5, Kleinhans 4, Becker 2, Lea Koller, Salmen, Lay je 1 - für Gaggenau: Huber 5, Siegel 3/1, Illg 2/1, Schmitt, Geiges, Ebert je 2, Lühring, Stößer je 1. (moe/red)