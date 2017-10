Junge Pumas beißen kräftig zu

(red) - Zum Abschluss des Sales & Racing-Festival auf der Galopprennbahn in Iffezheim stehen am Sonntag noch zwei Europa-Gruppe-III-Rennen auf dem Rennprogramm - der Ittlingen-Preis der Winterkönigin und die Baden-Württemberg-Trophy (Foto: Tuchel). » - Mehr

Hügelsheim