Deutsche Meisterschaft als Sprungbrett Durch einen guten Auftritt bei den deutschen Meisterschaften in München mit der Luftpistole empfahl sich die 15-jährige Amelie Ziegler vom Kleinkaliber Schützenverein Iffezheim für das Landesleistungszentrum Pforzheim. Im Vorfeld der nationalen Titelkämpfe startete sie bei den Kreis- und Landesmeisterschaften mit der Luft- und Sportpistole. Mit der Luftpistole holte sie sich souverän den Titel sowohl im Kreis als auch im Land, schaffte dadurch auch die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften. Technische Störungen an ihrer Waffe verhinderten mit der Sportpistole bei den Landesmeisterschaften ein besseres Ergebnis und somit auch die Norm für München. In der bayrischen Landeshauptstadt startete sie hochmotiviert auf der Olympia-Schießanlage von 1972 mit der Luftpistole. Mit dem hervorragenden Ergebnis von 365 Ringen belegte sie für ihren Heimatverein KKSV Iffezheim in ihrer Altersklasse den fünten Rang. Nachdem Ziegler bereits im vergangenen Jahr in den Landeskader Pistole berufen wurde, folgte in dieser Saison - durch das starke Abschneiden in München - eine Einladung zur nächsthöheren Ausbildungsstufe: dem Landesleistungszentrum Pforzheim. Dort absolvierte sie mittlerweile auch schon eine erste Lehrgangsmaßnahme, mit bleibenden Eindrücken. Durch die guten Ergebnisse Zieglers sowohl bei Meisterschaften als auch in den Rundenwettkämpfen wurden andere Vereine, die im Ligaalltag in höheren Klassen antreten auf sie aufmerksam. In der diesjährigen Luftpistolensaison schießt die Iffezheimerin für die Sportschützen March in der zweiten Bundesliga Süd-West. Es ist zwar zunächst eine große Herausforderung, vor allem aber auch die Möglichkeit, eine Menge Erfahrungen und Eindrücke im Schießsport zu gewinnen. (red)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben