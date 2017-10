Xenia Kölmel dreifache Turniersiegerin

Mit einer überragenden Bilanz von 9:0 Siegen und 18:1 Sätzen dominierte Xenia Kölmel die südostdeutsche Badmintonrangliste im sächsischen Freiberg. Mit zwei Halbfinalteilnahmen rundete Lea Schirmer das erfolgreiche Ergebnis für die aus Rastatt stammenden Mädchen ab.

Kölmel hatte es sich als Ziel gesetzt, ihre Titel in der Altersklasse U17 zu verteidigen. Das hat sie auch geschafft - überbot ihre Leistungen aus dem Vorjahr sogar noch. Neben dem Mädcheneinzel und dem Mixed in der Altersklasse U17, gewann sie auch das Doppelturnier in der Altersklasse U19. In der für sie persönlich wichtigsten Disziplin, dem Mädcheneinzel, war sie fast schon unterfordert. Selbst im Finale dominierte sie ihre Gegnerin beim 2:0-Endspielerfolg. Mit Partner Jonas Braun aus München musste Kölmel erst im Finale des Mixed-Wettbewerbs einen Satz abgeben, kontrollierte das Spiel letzten Endes aber souverän (20:22, 21:17, 21:11). Im Frauendoppel durfte Kölmel in der Altersklasse U19 antreten. An der Seite von Jenny Löwenstein aus Schorndorf konnte sie auch diese Konkurrenz erfolgreich gestalten. Damit war sie die einzige teilnehmende Akteurin mit einer Maximalausbeute von drei Turniersiegen an einem Wochenende.

Ebenfalls gut geschlagen hat sich Schirmer. Im Einzel U17 konnte sie nach ihrer Viertelfinalniederlage die restlichen Spiele gewinnen. Am Ende erreichte sie einen soliden fünften Platz. An der Seite von Orlando Peeters, dem Sieger der Einzelkonkurrenz, erreichte sie zwar das Halbfinale, verpasste aber erneut die Medaillenränge. Besser lief es im Doppel. Hier erreichte Schirmer ihre erste Finalteilnahme bei einem so wichtigen Turnier und belegte Rang zwei.

Beide Spielerinnen haben sich mit ihren Leistungen für die deutsche Rangliste in Mühlheim an der Ruhr qualifiziert. Für Kölmel wird das quasi ein Heimspiel, da sie im September ans dortige Sportinternat gewechselt ist. (red)