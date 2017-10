Erste Bewährungsprobe für Weisenbach In der Tischtennis-Badenliga der Männer finden am kommenden Spieltag nur zwei Partien statt. Das südbadische Derby zwischen der Spvgg Ottenau und der DJK Offenburg wurde vom Sonntag auf den 26. November verlegt. Nach dem strapaziösen Doppelspieltag am vergangenen Wochenende legen die TTF Rastatt und der TTV Kappelrodeck in der Frauen- Badenliga eine schöpferische Pause ein. Der Aufsteiger TTV Gamshurst steht vor der kniffligen Heimaufgabe gegen den Meisteranwärter TTC 1946 Weinheim II. Die Partie beginnt am Samstag um 16 Uhr. In der Verbandsliga der Männer können sich die pausierenden TTF Rastatt nach zuletzt 4:0 Punkten erstmal getrost zurücklehnen. Der derzeitige zweite Platz ist gefährdet, aber es können letztlich nur Mannschaften vorbeiziehen, die mehr Spiele absolviert haben. Der TV Weisenbach führt mit 8:2 Punkten die Tabelle in der Frauen-Verbandsliga an. Nun folgt am Samstag die erste Bewährungsprobe im Gastspiel beim SV Kirchzarten. Kirchzarten erzielte aus den ersten vier Spielen 5:3 Punkte und steht auf dem sechsten Rang im Mittelfeld. Eine durchaus lösbare Aufgabe für Weisenbach, die sich mit einem Auswärtserfolg an der Tabellenspitze festsetzen können. Der TTC Iffezheim greift nach vier Wochen Pause wieder ins Spielgeschehen ein. Mit dem ausgeglichenen Punktekonto von 3:3 Zählern rutschte Iffezheim auf den drittletzten Platz zurück, kann aber nun mit einem zu erwarteten Heimsieg über den punktlosen Tabellenletzten TTC Reute einigen Boden gutmachen. Mit jeweils 6:3 Einzelpunkten schnitten Sophia Merkel und Martina Schief sehr gut ab. Kommt zudem Natalie Seiser zu ihrem ersten Einsatz, könnte sich die Partie zu einem Selbstläufer entwickeln. Am Sonntag kommt es um 10.30 Uhr zum Gipfeltreffen in der Landesliga der Männer zwischen den beiden führenden Mannschaften des TTV Gamshurst (8:2) gegen die Spvgg Ottenau II (12:0). Durch die knappe 7:9-Auswärtsniederlage der Gamshurster am letzten Spieltag bei den TTSF Hohberg III wurde dem Bezirksderby im Vorfeld etwas die Würze genommen. Mit dem eigenen Anhang im Rücken möchte der Aufsteiger dem Meisterteam aus dem Vorjahr das Leben so schwer wie möglich machen. Mit dem TB Gaggenau (0:6) und dem TTC Rauental (0:8) zieren zwei Mannschaften aus dem Bezirk das Tabellenende, die beide noch auf den ersten Punktgewinn warten. Rauental gastiert beim Tabellenvierten TTC Willstätt, der TB Gaggenau empfängt zu Hause den TTC Fessenbach. Der TV Bühl bestreitet in der Landesliga der Frauen am Sonntag sein zweites Match der laufenden Runde. Die Reise führt die Bühler Frauen zum Bezirksderby beim TTC Iffezheim II, der vor einem Doppelspieltag steht. Iffezheims Reserveteam hat den Wechsel von Martina Schief ins Verbandsligateam noch nicht kompensieren können und ist nach drei Spielen noch ohne Punktgewinn. Bühl hat bei seinem Saisondebüt einen klaren 8:0-Kantersieg gegen die DJK Oberharmersbach gelandet und will diese Marschroute natürlich auch in Iffezheim fortsetzen. Im Samstagsspiel hat Iffezheim gegen Oberharmersbach Heimvorteil. Acht Spiele finden am Wochenende in der Männer-Bezirksliga statt. Mit dem TV Weisenbach, den Mannschaften des TTC Iffezheim I und II, dem TTV Kappelrodeck und dem TV Lichtental sind fünf Teams gleich doppelt gefordert. Die Spvgg Ottenau III (10:0) ist das einzige Team der Liga ohne Minuspunkt. Beim direkten Verfolger TTC Iffezheim (8:2) steht dem Tabellenführer eine große Hürde ins Haus. Beim ersten Auftritt im Heimspiel gegen den TV Lichtental will Iffezheim seine Form auf Vordermann bringen. Die zweite Iffezheimer Mannschaft (5:3) empfängt zunächst zu Hause den TTC Rauental II, im zweiten Spiel geht es zum TV Lichtental. Beide Gegner haben erst einen Punkt auf der Habenseite. Der TV Weisenbach (5:1) könnte sich mit zwei Erfolgen gegen den Rastatter TTC und beim TTV Kappelrodeck einen der vorderen Plätze angeln. Die Erfolgsaussichten des TTV Kappelrodeck im zweiten Spiel im Heimspiel gegen die TTF Rastatt II dürften etwas höher angesiedelt sein. Der TB Bad Rotenfels ist mit 6:4 Punkten etwas zurückgefallen, kann sich aber bei einem Erfolg über den TTV Bühlertal wieder nach oberen Regionen orientieren. Mit einem Heimsieg über den SV Weitenung möchte der TV Gernsbach (6:0) in der Bezirksklasse der Männer seine Tabellenführung verteidigen. Nach Pluspunkten liegt der TV Neuweier (6:2) gleichauf. Um weiter ganz vorne mitmischen zu können, muss aber die Aufgabe beim Aufsteiger Au am Rhein gewonnen werden. (ti)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben