Geisler: Heart Storm und Berlin Calling siegreich Beim Auftakt der deutschen Sandbahn-Saison in Neuss verfolgten Eva-Maria und Gerald Geisler zu Hause in Iffezheim den Sieg ihres fünfjährigen Wallachs Heart Storm. Sibylle Vogt ritt im Sattel mit ihm resolut an die Spitze, und als die Konkurrenz auf eine Schwäche wartete, konnte der Wallach noch zulegen und gewann am Ende nach 2300 Metern souverän - und das als 115:10-Außenseiter. In einer für Geislers nicht einfachen Saison kam Freude auf. In Neuss gewann Eva-Maria Geisler vor zwei Jahren als Reiterin die begehrte Perlenkette. Jetzt aber zählte dieser Sieg, und die Stallkasse konnte das Geld auch gut gebrauchen. Die Schweizer Reiterin, am Stall von Markus Klug in Köln tätig, ritt in diesem Jahr im Derby den Außenseiter Sternkranz, Eva-Maria Geisler im Jahr zuvor Rosenhill. Keine 24 Stunden nach dem Treffer mit Heart Storm hatte Geisler erneut Grund zum Jubeln. In Hoerdt bei Straßburg feierte er gestern Mittag gleich im ersten Rennen mit Berlin Calling den nächsten Erfolg. Im Sattel der für den Stall Herb laufenden Stute saß Filip Minarik. Im Ziel besaß Berlin Calling eine Länge Vorsprung vor den letztendlich chancenlosen Gegnern. Unter den anderen Iffezheimer Pferden im Elsass konnten zwei Galopper mit jeweils einem zweiten Platz für Aufmerksamkeit sorgen. So kreuzte zunächst Atheo d'Azur (Mickael Berto) aus dem Quartier von Carmen Bocskai mit eineinhalb Längen Rückstand das Ziel als Zweiter. Ebenfalls auf dem Ehrenplatz folgte mit zweieinhalb Längen Abstand der von Wolfgang Gülcher trainierte Persevere (Pauline Dominois). Am Abend rollte der "Galopperzug" weiter auf die Sandbahn nach Lyon, wo Miroslav Rulec einen vollen Erfolg landete. Der im Besitz des Schweizers Hans-Gerg Stihl befindliche Grants Pass wurde dabei seiner 28:10-Favoritenrolle gerecht und lag im Ziel mit einer dreiviertel Länge vor der Konkurrenz. "Eigentlich hätte Grants Pass kürzlich schon in Deauville laufen sollen, wurde dort aber ausgeschieden. Heute hatte ich mit einem Sieg von ihm gerechnet", freute sich Rulec. Der Abstand im Ziel: eine dreiviertel Länge. (kgö/sawei)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben