Rangnick eckt an: DFB ermittelt Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick muss für die Handy-Affäre mit einer Strafe durch den Deutschen Fußball-Bund rechnen. Der DFB-Kontrollausschuss leitete gestern ein Ermittlungsverfahren gegen den 59-Jährigen ein. Rangnick war beim Pokalgipfel zwischen RB und Bayern München in der Halbzeit auf den Platz gestürmt, um Schiedsrichter Felix Zwayer mit seinem Smartphone eine Fehlentscheidung aufzuzeigen. Es kam auf dem Platz zur Rudelbildung, Weltmeister Mats Hummels baute sich vor Rangnick auf. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das erlaubt ist. Sonst haben die Schiedsrichter bald in der Halbzeit nur noch Verantwortliche um die Ohren", sagte Hummels hinterher. Sogar RB-Trainer Ralph Hasenhüttl war wenig begeistert: "Das geht natürlich auch nicht. Das kann in dem Fall dazu führen, dass der Schiedsrichter sich denkt: Naja, so darf er mir nicht kommen." Zwayer verwies Rangnick bereits während des Spiels aus dem Innenraum. Mutmaßlich war auf dem Smartphone die strittige Szene zu sehen: Arturo Vidal hatte an der Strafraumgrenze Emil Forsberg gefoult. Zwayer entschied zunächst auf Elfmeter für RB, was er nach Rücksprache mit dem Assistenten zurücknahm. Es gab Freistoß. Stein des Anstoßes war Schiri Zwayer. Mehrere falsche Entscheidungen und fehlendes Fingerspitzengefühl wurden dem Referee von beiden Seiten vorgeworfen. (dpa)

