Aufstiegsshirts noch nicht bestellt

Handball-Experten, aber auch die eigentlichen Protagonisten reiben sich beim Blick auf die aktuelle Oberliga-Tabelle ungläubig die Augen: Nach mittlerweile acht Spieltagen steht der TVS Baden-Baden mit 11:5 Punkten auf dem zweiten Platz. Besser rangiert nur noch der TV Willstätt - und den Rivalen aus der Ortenau haben die Sandweierer vor kurzem mit zehn Toren aus der Rheintalhalle gefegt. Angesichts dieser Fakten könnte man an dieser Stelle durchaus mal nach den Meisterschaftsambitionen der Grün-Weißen fragen - zumal sich auch die Mannschaft offenbar schon mit dem möglichen Design von Aufstiegsshirts befasst hat.

Ernst gemeint war das freilich nicht, obendrein besteht auch in keiner Weise die Gefahr, dass man in Sandweier die Bodenhaftung verliert. Das wird unter anderem laut den Worten von Ralf Ludwig deutlich: Mit der derzeitigen Tabellenkonstellation "hätten selbst die kühnsten Optimisten nicht gerechnet, aber das ist nur eine schöne Momentaufnahme. Die nehmen wir gerne mit", sagt der TVS-Trainer, "aber wir wissen, dass es nach jedem Höhenflug wieder Dämpfer geben wird. Außerdem stehen uns noch ganz schwere Auswärtsspiele bevor." Auch der Fokus hat sich angesichts der jüngsten Erfolge - zuletzt landete der TVS bei Aufsteiger Viernheim einen nie gefährdeten Auswärtssieg - nicht verändert. Man wolle schnellstmöglich weitere Punkte einfahren, "damit wir nicht mehr nach unten schauen müssen", betont Ludwig.

Trotz der mahnenden Worte des Verantwortlichen ist Lobhudelei durchaus angebracht, denn was die Sandweierer im bisherigen Saisonverlauf auf die Platte bringen - vor allem in fremder Halle - ist aller Ehren wert. Noch höher ist der Erfolg einzuschätzen, wenn man bedenkt, wer im TVS-Lager derzeit nicht mitwirken kann: Kapitän Franz Henke und Jonas Schuster fehlen seit Wochen und fallen wohl noch die ganze Vorrunde aus.

Aus der Verletzungsnot hat das Sandweierer Trainerteam eine Tugend gemacht und setzt auf die Variabilität der eigenen Akteure. Neben Christian Fritz und Markus Koch hat sich zuletzt vor allem Neuzugang Niklas Jolibois positiv hervorgetan. Ludwig: "Er hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert und zuletzt in Viernheim sehr viel Verantwortung als Mittelmann übernommen." Auch bei den beiden Kreisläufern Nikolaj Unser und Matthias Seiter hat der Coach eine "enorme Weiterentwicklung" beobachtet.

Eine Weiterentwicklung was das Punktekonto anbelangt, streben die Sandweierer in den kommenden Tagen in der heimischen Rheintalhalle an: Morgen gastiert der Tabellenzehnte TSV Deizisau in Mittelbaden, an Allerheiligen kommt die Neckarsulmer Sport-Union, die derzeit auf dem vorletzten Platz rangiert. Dabei müssen sich die Hausherren innerhalb von wenigen Tagen - und nur einer Trainingseinheit dazwischen - mit zwei laut Ludwig "grundverschiedenen Systemen" auseinandersetzen. Während Deizisau sehr offensiv deckt und vorne mit sehr gefährlichen Angriffen über den Kreis agiert, setzt Neckarsulm auf eine äußerst robuste 6-0-Defensive. Unabhängig von jeglicher Favoritenrolle gibt Ludwig folgende Marschroute vor: "Mir ist egal, ob wir am Ende Zweiter, Dritter oder Sechster werden, die Heimspiele müssen gewonnen werden!"