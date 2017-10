"Bullen" ganz wild auf Revanche

Vor allem aber ist Leipzig ein Titelkandidat - auch wenn Hasenhüttl an die Meisterschaft ebenso wenig denken will wie an eine Verlängerung seines Vertrages. Hasenhüttl ist auf Sieg-Mission, nichts anderes zählt - in der Liga waren es zuletzt vier in Serie. Drei Tage nach dem Pokal-Drama mit jubelnden Bayern und geschlagenen, aber stolzen Leipzigern, soll nun auch der erste Erfolg gegen den Rekordmeister her. Es wird das vierte Aufeinandertreffen der ruhmreichen und hochdekorierten Bayern mit dem 2009 erst gegründeten Überflieger-Club sein.

Körperlich und mental habe seine Mannschaft das Spiel vom Mittwoch gut verkraftet, betonte Hasenhüttl. 154 Kilometer seien seine Spieler zusammen gelaufen, genauso viele wie die Bayern-Akteure - nur dass die ab der 54. Minute in Überzahl auf dem Platz gewesen waren. Nationalstürmer Timo Werner dürfte diesmal von Beginn an ran. Er brenne, sagte Hasenhüttl über den 21-Jährigen, der den letzten Elfmeter verschossen und damit das Aus der Leipziger besiegelt hatte. Auch Naby Keita dürfte heiß sein. "Er ist im Moment ein bisschen stigmatisiert", sagte Hasenhüttl nach drei Platzverweisen gegen ihn in sechs Wochen. Offensiv-Ass Emil Forsberg: "Wir wollen die Bayern diesmal schlagen." Es wäre eine Leipziger Premiere.

Jupp Heynckes ("Im eigenen Stadion sind wir mit den Fans eine Macht") plauderte eine halbe Stunde voller Respekt über Leipzig und den nächsten Klassiker gegen den "Emporkömmling", bis er sich zum Ende doch noch eine Spitze erlaubte. "Wenn man Spiele verliert, darf man die Schuld nicht immer beim Schiedsrichtergespann suchen, da muss man analysieren: Was habe ich falsch gemacht? Das ist viel produktiver", sagte der Bayern-Trainer. Er erwarte zu Beginn einer "sehr wichtigen, außerordentlich schwierigen Woche" (Vorstandschef Rummenigge) mit Spielen in Glasgow und Dortmund ein "genauso enges Spiel" wie im Pokal. Für beide sei es nach dem giftigen Duell von Leipzig "nicht so einfach, wieder zur Normalität zu finden".

Tabellenführer Borussia Dortmund, das um Vereinsidol "Hoppy" Kurrat trauert, der im Alter von 75 Jahren verstarb, geht derweil mit einigen Fragezeichen ins Duell bei Aufsteiger Hannover, das auf Torjäger Harnik verzichten muss. Götze ist spielbereit, bei Torjäger Aubameyang und Pulisic ist ein Einsatz hingegen ebenso fraglich wie bei Toprak und Weigl.

Mit einer unbedachten Äußerung hat Nationalspieler Julian Brandt das ohnehin brisante 61. rheinische Derby zwischen Bayer Leverkusen und Schlusslicht 1. FC Köln angeheizt und viel Gift verspritzt. "Es klingt hart - aber wenn Köln schon am Boden liegt, müssen wir weiter drauftreten", sagte der 21-Jährige und löste damit in der Domstadt Empörung aus. "Hochmut kommt vor dem Fall", sagte der angesäuerte FC-Vizepräsident Toni Schumacher, der mit den Geißböcken den Rückenwind aus dem Pokalcoup bei Hertha BSC (3:1) nutzen und den ersten Saisonsieg einfahren will. "Wir müssen versuchen, in der Liga genauso aufzutreten wie in Berlin", sagte FC-Torwart. Timo Horn. Trainer Peter Stöger: "Der Glaube ist wieder da."

Als Krisenmanager machen Pal Dardai und Markus Gisdol ihre Sache bislang unaufgeregt. Die Trainer von Hertha BSC und dem HSV profitieren von ihrer jahrelangen Erfahrung. Eine weitere Niederlage im Duell würde beide Übungsleiter in arge Erklärungsnot versetzen. "Wir müssen wieder mehr Aggressivität und diesen letzten Willen zeigen", forderte Dardai. Gisdol: "Es geht nur, wenn wir wieder an die Grenze gehen." (dpa)