Heim-Nimbus wahren

Der Mann, mit dem und über den im Vorfeld der Drittligapartie Karlsruher SC gegen den 1. FC Magdeburg wohl am meisten geredet wird, hat seine Profikarriere bereits im Januar 2015 beendet - Maik Franz (36). Der frühere Innenverteidiger der Wildparkprofis kehrt morgen (14 Uhr) "nur" als Assistent der gegnerischen Geschäftsleitung - tätig im sportlichen Bereich - an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück.

"Iron" Maik hat sich seinen "Künstlernamen" als KSC-Spieler (2006 bis 2009) erarbeitet, vor allem kämpferisch sowie als Typ überzeugt und in der Fächerstadt sein privates Glück gefunden. "Das waren mit die schönsten drei Jahre in meinem Leben", sagte der inzwischen zweifache Familienvater im Interview bei Wildpark-TV. Deshalb schlage sein Herz auch noch für den KSC, aber natürlich nicht morgen. "Ich hoffe, dass wir die drei Punkte mitnehmen können", sagt Franz und gibt - zumindest teilweise - den Magdeburger Matchplan preis: "Wir versuchen, hoch anzulaufen", das heißt: die Gastgeber früh anzugreifen. Dabei wird der Tabellenzweite von etwa 2500 Fans unterstützt. Insgesamt erwartet der KSC mehr als 10000 Zuschauer.

Die zu Hause noch ungeschlagenen Badener wollen "natürlich", sagt Alois Schwartz, der Trainer der viertbesten Heimelf der Liga (vier Siege, zwei Unentschieden), "das 1:1 in Münster am vergangenen Samstag mit einem Dreier aufwerten". Und Marcel Mehlem, der Dauerläufer der Hausherren, ergänzt: "Wir wissen um unsere Heimstärke und können mit breiter Brust auflaufen. Wir wollen Magdeburg gleich zeigen, dass es hier nichts zu holen gibt."

Für Magdeburg steht im Wildpark das dritte Pflichtspiel innerhalb von neun Tagen auf dem Programm. Vorteile in physischer Hinsicht erwarten die Hausherren deshalb nicht - eher was die mentale Verfassung anbelangt. Denn der 1. FCM hat im bisherigen Verlauf seiner englischen Woche zwei Heimniederlagen kassiert: 0:3 im Punktspiel gegen Aufsteiger Unterhaching am vergangenen Samstag und 0:5 in der zweiten Runde des DFB-Pokals am Dienstagabend gegen Borussia Dortmund. "Das bewirkt etwas in den Köpfen der Spieler", weiß Oliver Kreuzer, der Sportdirektor des KSC, "aus eigener Erfahrung."

Zunächst jedoch müssten die "Basics" stimmen, so Kreuzer weiter, müssen die Blau-Weißen in das Kräftemessen mit seinen Gästen die fußballerischen Grundlagen einbringen: Lauf-, Kampf- und Einsatzbereitschaft. "Darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, unsere spielerischen Qualitäten in die Waagschale zu werfen."

Damit die zum Tragen kommen, müssen die Schützlinge von Alois Schwartz die Zahl ihrer Eigenfehler, zum Beispiel technischer und taktischer Art, reduzieren. "Daran arbeiten wir", sagt der KSC-Coach. "Aber Fußball ist das größte Fehlerspiel."

Um gegen die viertbeste Abwehr der Liga zählbar abschließen zu können, "müssen wir im gegnerischen Strafraum auch präsenter sein", fordert Kreuzer. Das habe die Videoanalyse des 1:1 in Münster ergeben. "Wir spielen gut hinten raus und kommen auch ins letzte Drittel. Aber wenn von uns nur ein Spieler im gegnerischen Sechzehner ist, hat es der Ballführende schwer, die Kugel an den Mann zu bringen." Deshalb müsse das Mittelfeld besser nachrücken, "müssen wir vor dem gegnerischen Tor zu dritt oder sogar zu viert sein."