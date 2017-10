Playoffs schon im Visier

Am Ende der zurückliegenden Spielzeit trennte die beiden Mannschaften gerade mal ein Punkt. Kein Wunder, dass Bühls Trainer Ruben Wolochin von einem Gegner "mit unserem Niveau" sprach und einem Spiel, das eigentlich gewonnen werden müsste. Das "eigentlich" betrifft die personelle Situation seines Teams und den psychologischen Vorteil, den der Gegner hat.

Während die Bisons am ersten Spieltag von den United Volleys Rhein Main heftig verprügelt wurden und auch gegen die Alpenvolleys Unterhaching nur einen Satz lang wirklich überzeugten, hat Königs Wusterhausen bereits den ersten Sieg in der Tasche und sich zudem zuletzt gegen Rekordmeister Friedrichshafen höchst respektabel aus der Affäre gezogen. Bei der 1:3-Niederlage war sogar ein Punktgewinn drin und deshalb gibt sich Gästetrainer Mirko Culic überzeugt, dass sein Team aus Bühl etwas Zählbares mit nach Brandenburg nehmen wird. Nicht ganz zu unrecht, denn Culic kann auf ein weitgehend eingespieltes Team bauen, in dem lediglich Zuspieler Luke Herr als Neuzugang eingebaut werden musste. In Diagonalspieler Filip Gavenda, der die zweite Saison bei den Netzhoppers spielt, haben die Brandenburger aktuell zudem den besten Punktesammler der Liga in ihren Reihen. "Er ist Linkshänder und nicht leicht zu blocken", lobt Wolochin den Slowaken, der Bühl schon in der vergangenen Saison viele Probleme bereitete.

Hinzu kommt Ex-Nationalspieler Björn Andrae. Der dreimalige Volleyballer des Jahres verfügt mit seinen 280 Länderspielen und acht Spielzeiten in europäischen Topligen über eine unglaubliche Routine und ist ruhender Pol im Team. Insgesamt scheint Königs Wusterhausen in dieser Spielzeit somit noch kompakter zu stehen und eine deutlich höhere Qualität aufs Feld zu bringen.

Von breiter Brust ist in Bühl hingegen wenig zu spüren. "Ich hoffe auf ein besseres Spiel meiner Mannschaft", gibt sich Wolochin vergleichsweise bescheiden. Dies auch aus gutem Grund, denn ob Mittelblocker Magloire Mayaula rechtzeitig von der Afrikameisterschaft nach Bühl zurückkehren wird, steht in den Sternen. Gestern stand im Viertelfinale die Partie gegen Algerien auf dem Programm, in die der Kongo als klarer Außenseiter ging, doch selbst bei einem Ausscheiden seiner Mannschaft wäre Mayaula morgen nicht automatisch einsatzbereit. "Wir planen ohne ihn", hat Wolochin sein Team entsprechend auf die Begegnung eingestellt.

Zweiter Sorgenpunkt ist die Unerfahrenheit einiger seiner Spieler. "Gerade die jungen Spieler bräuchten Zeit, die wir im Moment aber nicht haben." Mittelblocker Yannick Goralik und Zuspieler Mario Schmidgall wurden zuletzt ins kalte Wasser geworfen. Beide machten ihre Sache zwar nicht schlecht, doch die fehlende Routine war klar zu spüren.

Trotzdem erwartet Wolochin einen Sieg seiner Mannschaft. "Es wird sicherlich schwierig, doch mit guten Aufschlägen und guter Defensivarbeit können wir es packen." Auf der Angriffsleistung könne jedenfalls aufgebaut werden, insbesondere Masahiro Yanagida zieht die Mannschaft immer wieder mit. Auch beim zweiten Heimspiel dieser Saison werden übrigens wieder japanische Journalisten vor Ort sein. (win)