Murgtalderby als Gradmesser

Zwei heftige Klatschen haben die Murgtäler zum Auftakt einstecken müssen, ehe sie sich mit einem deutlichen 33:18-Erfolg gegen die SG Steinbach/Kappelwindeck II zurückmeldeten. "Der erste Sieg war gut für das Selbstbewusstsein", weiß Trainer Marc Nutto, gibt aber zu bedenken, dass nun "mit dem Meisterschaftsfavoriten ein anderer Brocken auf uns zukommt". Es müsse schon sehr viel passen, um dem Spitzenreiter Paroli bieten zu können, meint Nutto. Aber herschenken wolle man die Punkte deshalb noch lange nicht. Personell ist sein Team wieder besser aufgestellt, nachdem zuletzt die Partie gegen Rastatt aufgrund Spielermangels kurzfristig verlegt werden musste.

Christian Kohlbecker vermutet derweil, dass sich der heutige Gegner mit dem jüngsten Kantersieg freigespielt hat. "Deshalb gilt es für uns, die HSG keinesfalls an ihrem Tabellenplatz zu messen", betont der Panthers-Coach. Die Gäste würden vielmehr alles daran setzen, mit einem Auswärtssieg in der Erfolgsspur zu bleiben - "auch, um das Saisonziel nicht frühzeitig aus den Augen zu verlieren". Für sein Team sei die Aufgabe "ein echter Gradmesser, wo man aktuell steht und wie es im weiteren Saisonverlauf weitergehen wird". Aus alledem ergibt sich für Kohlbecker als Parole für das Murgtal-Derby: "Am besten wir bringen 60 Minuten Volldampf auf den Platz."

Heiß hergehen könnte es auch in Steinbach: Nach einem spielfreien Wochenende "brennen die Jungs" auf das Duell mit der Sinzheimer Reserve, sagt Alexander Seifried, Trainer der SG Steinbach/Kappelwindeck II (4:4). Den Tabellenzweiten lobt er in höchsten Tönen: "Das ist eine sehr ausgeglichene Mannschaft, die sicherlich am Ende ganz oben mitspielen wird." Um dennoch auch das dritte Heimspiel siegreich zu gestalten, müssten seine Schützlinge "jede sich bietende Chance nutzen und konsequenter den Abschluss suchen". Dann, so Seifried, "könnte es ein enges Spiel geben". Mit Sinzheim bekommt es die HR Rastatt/Niederbühl am kommenden Wochenende zu tun - womöglich in einem Duell zweier ungeschlagener Teams. Die Barockstädter müssen zuvor aber erstmal heute Abend die Hürde Ottenhöfen II (6:4) nehmen.

Um den ersten Saisonsieg geht es in der Rheintalhalle, wenn die HSG Hardt II (0:6) beim Perspektivteam des TVS Baden-Baden (1:9) antritt. Zuletzt wurde der Aufsteiger in Baiersbronn bei der 21:35-Packung förmlich überrannt. "Die Mannschaft steht nun in der Pflicht, gegen Hardt eine Trotzreaktion zu zeigen und den ersten Saisonsieg einzufahren", fordert Trainer Thorsten Armbruster. Den Spieltag beschließen morgen Abend die TS Ottersweier II (4:4) und die SG Freudenstadt/Baiersbronn (2:4). "Die SG wird uns vor eine sehr große Herausforderung stellen, aber aus der Vorsaison wissen wir, dass der Gegner besiegbar ist", sagt TSO-Coach Marcel Röll. (maha)